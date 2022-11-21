Aslı Enver Berkin Gökbudak ne zaman evlendi? Aslı Enver hamile mi? "Kendimi anne olarak görmek istiyorum"

Aslı Enver hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı. Yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile hayatını birleştiren ünlü oyuncunun hamile olduğu iddiası magazin dünyasına bomba gibi düştü. Peki Aslı Enver hamile mi? Aslı Enver Berkin Gökbudak ne zaman evlendi? Berkin Gökbudak kidmir?
ASLI ENVER HAMİLE Mİ?
6 aylık sevgilisi Berkin Gökbudak ile geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlenen Aslı Enver'in şimdilerde bebek beklediği iddia edildi. Ayrıca ünlü oyuncu yine iddiaya göre hamile olduğu için rol alacağı yeni dizisinden de ayrıldı.
TEKLİFE SICAK BAKMADI!
Aslı Enver'e hamileliğinin ilk aylarından olduğu için karnı büyüyene kadar projeyi çekmesinin teklif edildiği ancak 38 yaşındaki oyuncunun haftalık dizi temposunda hamileliğini riske etmemek için bu teklife sıcak bakmadığı magazin kulislerinde yer aldı.