Aslı Enver Berkin Gökbudak ne zaman evlendi? Aslı Enver hamile mi? "Kendimi anne olarak görmek istiyorum"

LONDRA'DA DÜNYAYA GELDİ

Kıbrıslı bir baba ile eğitimi için Londra'ya giden Türk bir annenin kızı olan Aslı Enver, 1984 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. 12 yaşına dek Londra'da yaşayan Enver daha sonra ailesiyle Türkiye'ye taşındı.

ANNESİNİN YÖNLENDİRMESİYLE OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDI

Annesinin yönlendirmesiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatroya başlayan Enver, 2005 yılında bir reklam filminde oynadı. Daha sonra Pera Gazel Sanatlar Lisesi'ni ve Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitirdi.