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    • Magazin
    • 21.11.2022 12:29
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    • 21.11.2022 12:29
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    Aslı Enver Berkin Gökbudak ne zaman evlendi? Aslı Enver hamile mi? "Kendimi anne olarak görmek istiyorum"

    Aslı Enver hamile mi sorusu magazin gündeminin en çok araştırılan konusu haline geldi. : Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin dizilerinde rol alan Aslı Enver son olarak yeni bir dizi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Ancak hamile olduğunu öğrendikten sonra projeden çekildiği iddia edildi. İşte detaylar...

    ASLI ENVER BERKİN GÖKBUDAK NE ZAMAN EVLENDİ?

    Aslı Enver hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı. Yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile hayatını birleştiren ünlü oyuncunun hamile olduğu iddiası magazin dünyasına bomba gibi düştü. Peki Aslı Enver hamile mi? Aslı Enver Berkin Gökbudak ne zaman evlendi? Berkin Gökbudak kidmir?

    ASLI ENVER HAMİLE Mİ?

    6 aylık sevgilisi Berkin Gökbudak ile geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlenen Aslı Enver'in şimdilerde bebek beklediği iddia edildi. Ayrıca ünlü oyuncu yine iddiaya göre hamile olduğu için rol alacağı yeni dizisinden de ayrıldı.

    TEKLİFE SICAK BAKMADI!

    Aslı Enver'e hamileliğinin ilk aylarından olduğu için karnı büyüyene kadar projeyi çekmesinin teklif edildiği ancak 38 yaşındaki oyuncunun haftalık dizi temposunda hamileliğini riske etmemek için bu teklife sıcak bakmadığı magazin kulislerinde yer aldı.

        ASLI ENVER BERKİN GÖKBUDAK NE ZAMAN EVLENDİ?

        38 yaşındaki Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile 1 hafta önce evlenmişti. Güzel oyuncu mutlu haberi Instagram hesabından duyurmuştu. Aslı Enver, bir dizi fotoğrafa yer verdiği paylaşımına "Evet" notunu da eklemişti.

        Enver'in takipçilerinden bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı gelmişti.

        EVDE, AİLE ARASINDA

        Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'ın evde aile arasında yapılan bir törenle evlendiği ortaya çıktı.

        "ANNE OLMAK İSTİYORUM"

        Aslı Enver, geçen yıllarda kendisine yöneltilen "Evlilik fikrine nasıl bakıyorsunuz?" şeklindeki soruya "İleride kendimi anne olarak görmek istiyorum" karşılığını vermişti.

        LONDRA'DA DÜNYAYA GELDİ

        Kıbrıslı bir baba ile eğitimi için Londra'ya giden Türk bir annenin kızı olan Aslı Enver, 1984 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. 12 yaşına dek Londra'da yaşayan Enver daha sonra ailesiyle Türkiye'ye taşındı.

        ANNESİNİN YÖNLENDİRMESİYLE OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDI

        Annesinin yönlendirmesiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatroya başlayan Enver, 2005 yılında bir reklam filminde oynadı. Daha sonra Pera Gazel Sanatlar Lisesi'ni ve Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitirdi.

            KAVAK YELLERİ İLE ÜNLENDİ

            Kariyerinin ilk döneminde TRT'de bir dizide kamera karşısına geçen Aslı Enver, bir süre Hayat Bilgisi dizisinde oynadı. 2007 ile 2011 arasında Kanal D'de ekrana gelen Kavak Yelleri dizisiyle şöhreti yakaladı.

            ÇOK SAYIDA YAPIMDA ROL ALDI

            Ardından Suskunla, Kayıp, Bana Artık Hicran De, Mutlu Ol Yeter, İstanbullu Gelin gibi ses getiren dizilerde kamera karşısına geçti.

            BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR?

            Aslı Enver'in sürpriz şekilde evlendiği Berkin Gökbudak, Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu.

            Galatasaray Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nde yüksek lisans yapan Gökbudak'ın önceki evliliğinden 8 yaşında bir çocuğu bulunuyor.
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            Haberler Magazin Aslı Enver Berkin Gökbudak ne zaman evlendi? Aslı Enver hamile mi? "Kendimi anne olarak görmek istiyorum"
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