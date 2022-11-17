Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Kuruluş Osman'da! Gürbüz Bey'i oynayan Alpaslan Özmol kaç yaşında, nereli? Gürbüz Alp tarihte kimdir?

Özmol bu programda bir mafya babasını canlandırdı ve bu rolü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başarılı isim gelen tekliflerin artması ile beraber Bursa'dan ayrılıp İstanbul'a yerleşti. İstanbul'a yerleşen oyuncunun Türkiye tarafından tanınması ve sevilmesi "Ayrılsak da Beraberiz" dizisi ile oldu. Oyuncu ilk olarak bu dizide Çaycı Hüseyin tiplemesi ile izleyenlerin karşısına çıktı. Özmol bu karakter ile o kadar çok sevildi ki Birol Güven Çocuklar Duymasın adlı diziye bu karakteri bire bir taşıdı.