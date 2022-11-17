Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Kuruluş Osman'da! Gürbüz Bey'i oynayan Alpaslan Özmol kaç yaşında, nereli? Gürbüz Alp tarihte kimdir?

Çocuklar Duymasın dizisindeki Çaycı Hüseyin rolüyle hafızalarda yer edinen Alpaslan Özmol, Gürbüz Alp karakteri ile Kuruluş Osman kadrosuna katıldı. Peki, Gürbüz Bey'i oynayan Alpaslan Özmol kaç yaşında, nereli? Gürbüz Alp tarihte kimdir?
ALPASLAN ÖZMOL KURULUŞ OSMAN DİZİSİNE DAHİL OLDU
Uzun süredir herhangi bir projede rol almayan Özmol, ATV'nin reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara yeniden dönecek. Alpaslan Özmol "Gürbüz Alp" karakterleriyle seyirci karşısına çıkacak.
ALPASLAN ÖZMOL KİMDİR?
Alparslan Özmol, 19 Nisan 1976 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Başarılı oyuncu ilkokulun ardından kayıt olduğu ortaöğretimde boyundan ötürü yaşadığı zorluklar yüzünden okulu bırakmak zorunda kaldı. O dönemlerde ailesi ile Bursa'ya yerleşen isim burada bir züccaciye dükkanında turistlere eşarp satarak geçimini sağlıyordu. Turistlere satış yapmak için birkaç yabancı dil öğrenen Özmol tamamen tesadüf eseri Bursa Devlet Tiyatorsu'nda yeni sahnelenecek bir oyunda kralın soytarısı rolüyle oyunculuğa ilk adımını attı.