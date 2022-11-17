Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 17.11.2022 16:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.11.2022 16:45
    ABONE OL

    Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Kuruluş Osman'da! Gürbüz Bey'i oynayan Alpaslan Özmol kaç yaşında, nereli? Gürbüz Alp tarihte kimdir?

    ATV ekranlarının sevilen ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde flaş transfer haberi geldi. Uzun süredir herhangi bir projede rol almayan Alparslan Özmol, Kuruluş Osman dizisinde 'Gürbüz Bey' karakterine hayat verecek. Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i olarak hafızalara kazınan Alparslan Özmol'un hayatı hakkında bilgiler haberimizde...

    takvim.com.tr
    Gürbüz Bey’i oynayan Alpaslan Özmol kaç yaşında, nereli?

    Çocuklar Duymasın dizisindeki Çaycı Hüseyin rolüyle hafızalarda yer edinen Alpaslan Özmol, Gürbüz Alp karakteri ile Kuruluş Osman kadrosuna katıldı. Peki, Gürbüz Bey'i oynayan Alpaslan Özmol kaç yaşında, nereli? Gürbüz Alp tarihte kimdir?

    ALPASLAN ÖZMOL KURULUŞ OSMAN DİZİSİNE DAHİL OLDU

    Uzun süredir herhangi bir projede rol almayan Özmol, ATV'nin reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara yeniden dönecek. Alpaslan Özmol "Gürbüz Alp" karakterleriyle seyirci karşısına çıkacak.

    ALPASLAN ÖZMOL KİMDİR?

    Alparslan Özmol, 19 Nisan 1976 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Başarılı oyuncu ilkokulun ardından kayıt olduğu ortaöğretimde boyundan ötürü yaşadığı zorluklar yüzünden okulu bırakmak zorunda kaldı. O dönemlerde ailesi ile Bursa'ya yerleşen isim burada bir züccaciye dükkanında turistlere eşarp satarak geçimini sağlıyordu. Turistlere satış yapmak için birkaç yabancı dil öğrenen Özmol tamamen tesadüf eseri Bursa Devlet Tiyatorsu'nda yeni sahnelenecek bir oyunda kralın soytarısı rolüyle oyunculuğa ilk adımını attı.

        Bursa Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol alan isim televizyona ilk adımı Hamdi Alkan'ın başrolünü oynadığı güldürü programı olan Reyting Hamdi'de 8 bölüm oynayarak attı. Alpaslan Özmol'un hayatındaki dönüm noktası ise Özgür Ozan aracılığı ile tanıştığı Birol Güven sayesinde oldu. O Dönemde Birol Güven TGRT ekranları için "Kahkaha Show" adlı bir program hazırlıyordu.

        Özmol bu programda bir mafya babasını canlandırdı ve bu rolü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başarılı isim gelen tekliflerin artması ile beraber Bursa'dan ayrılıp İstanbul'a yerleşti. İstanbul'a yerleşen oyuncunun Türkiye tarafından tanınması ve sevilmesi "Ayrılsak da Beraberiz" dizisi ile oldu. Oyuncu ilk olarak bu dizide Çaycı Hüseyin tiplemesi ile izleyenlerin karşısına çıktı. Özmol bu karakter ile o kadar çok sevildi ki Birol Güven Çocuklar Duymasın adlı diziye bu karakteri bire bir taşıdı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Thodex vurguncusuyla ilgili flaş karar!
        Haberler Magazin Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Kuruluş Osman'da! Gürbüz Bey'i oynayan Alpaslan Özmol kaç yaşında, nereli? Gürbüz Alp tarihte kimdir?
            SON DAKİKA