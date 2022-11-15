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    • Magazin
    • 15.11.2022 10:57
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    • 15.11.2022 10:57
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    Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya da estetik harikası çıktı! Görenlerin kalbi kırık 'Somer bile şok' Özgü'nün estetiksiz hali ise...

    İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş, ilk bölümlerinden itibaren izleyici tarafından çok beğenişdi. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor. Dizide Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri. Özgü Kaya hakkında araştırma yapanlarsa eski estetiksiz halini görünce şaştı kaldı.

    Özgü Kaya da estetik harikası çıktı!

    Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya da estetik harikası çıktı! Görenlerin kalbi kırık 'Somer bile şok' Özgü'nün estetiksiz hali ise... 2019 yılında 'Kimse Bilmez' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa bir süre sonra aşk dönüşen Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, sosyal medyada aşklarını ilan etmişti. Instagram hesaplarından sık sık romantik paylaşımlar yapan çiftten geçtiğimiz aylarda kötü haber gelmişti. İlişkileri evlilik yolunda ilerlediği konuşulan oyuncu çiftin, sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Özgü Kaya'nın estetiksiz fotoğrafları sosyal medya gündemine damgasını vurmuştu.

    Başrollerini Almila Ada, Berker Güven ve Melisa Berberoğlu ile paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Özgü Kaya'nın estetiksiz hali, sosyal medyanın diline düştü.

    İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız kardeş dizisi, Kanal D'nin sevilen yapımları arasında yer alıyor. Üç Kız Kardeş'te Türkan karakterini canlandıran genç oyuncu Özgü Kaya'nın eski hali, sosyal medyada gündem oldu.

        26 yaşındaki Özgü Kaya, Mersin'de doğup büyüdü.

        Üniversite eğitimi için İstanbul'a yerleşen güzel oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okudu.

        Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Rojda Demirer, Gökçe Bahadır gibi isimlerin paylaştığı Adı Efsane dizisiyle ekran macerası başlayan Özgü Kaya, sevilen dizide yoksul bir lise öğrencisi olan Sibel'e hayat veriyordu.

            Özgü Kaya'nın Adı Efsane dizisindeki görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.

            Çene estetiği yaptırdığı bariz bir şekilde görünen Özgü Kaya'nın göz kapaklarını da aldırdığı iddia edildi.

            Sosyal medya kullanıcıları, ''Yüzünde dokunmadığı yer kalmamış'' ve ''Yağmur Tanrısevsin'e benzemek için çabalamış'' gibi yorumlarda bulundu.
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            Haberler Magazin Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya da estetik harikası çıktı! Görenlerin kalbi kırık 'Somer bile şok' Özgü'nün estetiksiz hali ise...
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