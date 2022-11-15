Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya da estetik harikası çıktı! Görenlerin kalbi kırık 'Somer bile şok' Özgü'nün estetiksiz hali ise... 2019 yılında 'Kimse Bilmez' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa bir süre sonra aşk dönüşen Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, sosyal medyada aşklarını ilan etmişti. Instagram hesaplarından sık sık romantik paylaşımlar yapan çiftten geçtiğimiz aylarda kötü haber gelmişti. İlişkileri evlilik yolunda ilerlediği konuşulan oyuncu çiftin, sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Özgü Kaya'nın estetiksiz fotoğrafları sosyal medya gündemine damgasını vurmuştu.
Başrollerini Almila Ada, Berker Güven ve Melisa Berberoğlu ile paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Özgü Kaya'nın estetiksiz hali, sosyal medyanın diline düştü.
İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız kardeş dizisi, Kanal D'nin sevilen yapımları arasında yer alıyor. Üç Kız Kardeş'te Türkan karakterini canlandıran genç oyuncu Özgü Kaya'nın eski hali, sosyal medyada gündem oldu.