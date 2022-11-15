Sevcan Yaşar müzisyen sevgilisi İrsel Çivit'le nişanlandı, kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı. Geçtiğimiz yıllarda eski sevgilisi Sermiyan Midyat'tan gördüğü şiddet sonrası zor günler geçiren Yaşar, bir süredir müzisyen İrsel Çivit ile birlikte. Oyuncu Sevcan Yaşar 3 ay önce mutluluğa 'Evet' demişti.
NİŞANLANDILAR
Yaşar ile Çivit, ilk adımı attı. Nişanlanarak birlikteliklerini resmiyete dökmeye hazırlanan çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından yayınladıkları gönderilerle duyurdu.
Kırmızı bir elbise ve aynı renk ayakkabı giymeyi tercih eden Sevcan Yaşar, bu fotoğrafı 'kalp' emojisi ile birlikte takipçileriyle paylaştı. İkiliye çok sayıda "Mutluluklar" mesajları ve beğeni yağdı.