Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 15.11.2022 10:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.11.2022 10:33
    ABONE OL

    Sevcan Yaşar müzisyen sevgilisi İrsel Çivit'le nişanlandı kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı: "Kırmızı sana çok yakışıyor"

    Sevcan Yaşar müzisyen sevgilisi İrsel Çivit'le nişanlandı, kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı. Kötü günleri geride bırakan Sevcan Yaşar 3 ay önce sevgilisine 'Evet' demişti... Sevcan Yaşar ile sevgilisi İrsel Çivit, nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas'ın büyük aşkı Esra olarak gönülleri kazanan Sevcan Yaşar, nişan elbisesiyle hayran bıraktı, ünlü isme "Kırmızı sana çok yakışıyor" yorumları yağdı.

    Sevcan Yaşar müzisyen sevgilisi İrsel Çivit'le nişanlandı, kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı. Geçtiğimiz yıllarda eski sevgilisi Sermiyan Midyat'tan gördüğü şiddet sonrası zor günler geçiren Yaşar, bir süredir müzisyen İrsel Çivit ile birlikte. Oyuncu Sevcan Yaşar 3 ay önce mutluluğa 'Evet' demişti.

    NİŞANLANDILAR

    Yaşar ile Çivit, ilk adımı attı. Nişanlanarak birlikteliklerini resmiyete dökmeye hazırlanan çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından yayınladıkları gönderilerle duyurdu.

    Kırmızı bir elbise ve aynı renk ayakkabı giymeyi tercih eden Sevcan Yaşar, bu fotoğrafı 'kalp' emojisi ile birlikte takipçileriyle paylaştı. İkiliye çok sayıda "Mutluluklar" mesajları ve beğeni yağdı.

        ÇOK MUTLUYUM!"

        Sevcan Yaşar, evlilik teklifinin ardından mutluluğunu şu sözlerle dile getirmişti:

        "Kim der ki mucizeler olmuyor değil ve dünyaya rağmen hala hayata bir yerden güzel bakan, iyi olmak, iyi kalmak, iyi görmek, göğsünün altında uyuyan kalbini sevgiye ve aşka emanet edebilme cesaretini göstererek dünyaya bir başka hayat da var diyerek meydan okumak… Çok mutluyum(uz). Bu duyguyu bizimle paylaşan her bir kalbi de ayrı ayrı öpüyorum(uz)… Elbette daha uzun yazacağım ama şimdi bugüne not düşsün istedim. Zira renkleri daha güzel, sesleri daha duyulur, şarkıları daha derin yapan bu anı yaşamak istiyorum..."

        "TANIŞTIĞIMIZ YERDE TEKLİF ETTİM"

        İrsel Çivit de şunları söylemişti:

            "Tanıştığımız yerde, tanıştığımız tarihte teklif ettim. 19.19.19... Aslında ayın 19'u, saat 19.19'da teklif ettiğim için... Sevcan'ın haberi yoktu. O fotoğraf çekimi için geldiğini sanıyordu ve tamamen sürpriz oldu. Çok yakın dostlarımız vardı. Yurt dışından oyuncu arkadaşlarımız da bunun için geldi."
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi!
            Haberler Magazin Sevcan Yaşar müzisyen sevgilisi İrsel Çivit'le nişanlandı kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı: "Kırmızı sana çok yakışıyor"
                SON DAKİKA