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    • Magazin
    • 14.11.2022 19:09
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    • 14.11.2022 19:09
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    Cezayir’e son bir uyarı! Ben Bu Cihana Sığmazam 9. bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı! Nefesler tutuldu...

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 9. bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı. Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı dizinin yeni bölümde yaşanacak olaylar, heyecanı doruklara çıkardı. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam 9. Bölümünde neler olacak? İşte yeni bölümden detaylar...

    Cezayir’e son bir uyarı!

    Cezayir'den intikam almak isteyen Sabit, Suna'nın ölüm fermanını imzalamıştır ancak kurşunlara Kurban'ın oğlu Şamil hedef olur. Şamil ölüm kalım savaşı verirken Cezayir'in kızı Suna ise duygusal bir sarsıntı geçirir.

    Bu durum Leyla ve Cezayir'i bir adım daha yaklaştırır. Kurban ve mahdumları ailenin en küçüğü Şamil'in vurulmasıyla bilenirler. Ele avuca sığmayan Azamet'i sakin tutmak mümkün olamayacaktır.

    Bir yandan Sabit ve adamları diğer taraftan Bagnall'in planları ile baş etmeye çalışan ve bu arada da emniyetle de takışan Cezayir her iki ailesine de yetişmek için çabalar. Zeliha sayesinde Firuze'nin çocuğunu aldıracağını öğrenmiş olmasına rağmen zamanında hastaneye yetişmeyi başaramaz. Ancak onun yerine hiç beklemediği bir kişi bu görevi üstlenmiştir.

        Cezayir'i bir türlü ele geçiremeyen Bagnall ise üstleri tarafından büyük bir uyarı alır. Ya kendisi ölecektir ya da Cezayir Türk... Bagnall kendisine verilen son şansı değerlendirmek için büyük bir operasyona girer.

        OYUNCU KADROSU
        Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)
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        Haberler Magazin Cezayir’e son bir uyarı! Ben Bu Cihana Sığmazam 9. bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı! Nefesler tutuldu...
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