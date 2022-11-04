Kardeşlerim’in Asiye'si ve Doruk'udan itiraflar 'Ben ona ‘Yazgım’, o bana ‘Seyidom’ der' Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran meğer...
Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Doruk ile Asiye karakterlerini canlandıran Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun, başarılı oyunculuk performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı. Cumartesi akşamları Kardeşlerim dizisiyle izleyici karşısına çıkan iki oyuncunun arasındaki uyum da çok beğenildi. Başarılı oyunculuklarıyla gönülleri fetheden Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, kendileri hakkında merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...
04.11.2022 15:39 - Son Güncelleme: 04.11.2022 15:39
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yeni sezona da bomba bir giriş yaptı. Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, bu sezon da milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.
Set dışında çok yakın arkadaş olduklarını belirten ikiliden Onur Seyit Yaran 'Ben ona 'Yazgım', o bana 'Seyidom' der' ifadelerini kullandı.