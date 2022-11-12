Linet sana ne oldu Linet! Bildiğiniz Linet'i unutun çünkü yenisi sanki bambaşka biri! Son halini görenlerin gözleri yuvalarından taştı... Güçlü sesiyle kulakların pasını silen, İsrail doğumlu ünlü şarkıcı Linet son haliyle magazin gündeminin en tepesine yerleşti. Sık sık geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelen Linet'in son paylaştığı fooğraflarda yüzündeki değişim gözlerden kaçmazken görenler Linet olduğuna da inanamadı. İşte ünlü şarkıcı Linet'in son hali.