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    • Magazin
    • 12.11.2022 12:44
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    • 12.11.2022 12:44
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    Linet sana ne oldu Linet! Bildiğiniz Linet'i unutun çünkü yenisi sanki bambaşka biri! Son halini görenlerin gözleri yuvalarından taştı

    Ünlü şarkıcı Linet'in son halini görenler, Linet olduğuna inanamadı... Yaptırdığı estetik müdahalelerle sık sık gündeme gelen 47 yaşındaki Linet'in dünden bugüne değişiminin karelerini sık sık sosyal medyada görüyoruz. Linet bu değişimde hızını alamadı. Son olarak paylaştığı fotoğraflarda neredeyse kimse tanıyamadı. Yüz hatlarındaki değişim dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözüdnen kaçmayan Linet'in son halini görenler 'Bu Linet mi?' diye sormadan edemedi. İşte detaylar...

    Bildiğiniz Linet’i unutun çünkü yenisi sanki bambaşka biri!

    Linet sana ne oldu Linet! Bildiğiniz Linet'i unutun çünkü yenisi sanki bambaşka biri! Son halini görenlerin gözleri yuvalarından taştı... Güçlü sesiyle kulakların pasını silen, İsrail doğumlu ünlü şarkıcı Linet son haliyle magazin gündeminin en tepesine yerleşti. Sık sık geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelen Linet'in son paylaştığı fooğraflarda yüzündeki değişim gözlerden kaçmazken görenler Linet olduğuna da inanamadı. İşte ünlü şarkıcı Linet'in son hali.

    Yüzüne yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Linet, son fotoğraflarıyla yine adından söz ettiriyor.

    Linet, güçlü sesiyle yıllardır müzik piyasasında önemli bir yere sahip.

        Ünlü şarkıcı başarılı performansları kadar yıllar içerisindeki değişimi ve lüks harcamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.

        BORNOZ VE TERLİĞİNİN FİYATI GÜNDEM OLMUŞTU

        Son olarak, geçtiğimiz günlerde bir mekanda yoğun istek üzerine tekrar sahneye dönen ünlü şarkıcının üzerindeki bornoz ve ayağındaki terlik dikkat çekmişti.

        Ünlü bir markaya ait bornozun fiyatının 9 bin 600, terliklerin 2 bin 300 TL olduğu öğrenildi.

            LİNET'İN SON HALİ

            Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Linet, paylaştığı son fotoğraflarla adından yeniden söz ettiriyor.

            Sahneye öncesi hazırlık anlarını paylaşan Linet'in yüz hatlarındaki değişim hemen fark ediliyor.

            LİNET KİMDİR?

            Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir. 10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.

                2003 yılında İsrail'de "Different Woman" adlı bir stüdyo albümüne imza atan sanatçı, aynı zamanda İsrail'de şekerci dükkânı açarak ticaret işine de atılmıştır.

                2006 yılında Türkiye'ye dönme kararı alan Linet çeşitli mekanlarda sahne almaya başlamış, 2009 yılında da "Paylaşmak İstiyorum" adlı beşinci albümünü müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.
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                Haberler Magazin Linet sana ne oldu Linet! Bildiğiniz Linet'i unutun çünkü yenisi sanki bambaşka biri! Son halini görenlerin gözleri yuvalarından taştı
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