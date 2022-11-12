Berdan Mardini'ye özbeöz amcasından şok suçlama 'beni öldürmek istiyor' Araçta bulunanlar şoke etti adeta suç deposu... Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Berdan Mardini bu kez hakkında suçlamalarla gündemde. Berdan Mardini'nin öz amcası Şahin Karademir, ünlü şarkıcı hakkında çok konuşulacak skandal bir iddia ortaya attı. Karademir, yeğeni tarafından dolandırıldığını ve yeğeninin kendisini öldürmek istediğini öne sürdü. İşte detaylar...
Türkücü Berdan Mardini'nin amcası Şahin Karademir'den şok suçlamalar. İkilinin arası yaptıkları ticaretle açıldı. Amcası yeğeninden şikayetçi oldu.
"BENİ ÖLDÜRMEK İSTİYOR!"
Kanal D'nin haberine göre Şahin Karademir, "Beş yılda bitirdiğim projeyi ona verdim. Yeniden kurdum ama peşimi bırakmıyor. Öldürmek istiyor! Berdan Mardini Karademir'e nitelikli dolandırıcılıktan dava açtım. Beni tehdit ediyor, 'Seni öldüreceğim' diyor. Toplam 2.5 milyon TL'lik gayrimenkulüm şu an onun elinde. Benim kapıma Berdan Mardini'den dolayı 6.5 milyon TL haciz geldi" ifadelerini kullandı.