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    • Magazin
    • 12.11.2022 13:31
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    • 12.11.2022 13:31
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    Berdan Mardini'ye özbeöz amcasından şok suçlama 'beni öldürmek istiyor' Araçta bulunanlar şoke etti adeta suç deposu

    İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile Mart 2021'de olaylı şekilde boşanan Berdan Mardini, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 43 yaşındaki ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde tayt giyip, spor yaptığı görüntülerle gündeme gelmişti. Bu kez gündeme geliş nedeni ise bambaşka. Berdan Mardini'nin özbeöz amcası Şahin Karademir, Mardini'yi dolandırıcılıkla suçladı. İşte haberin detayları.

    Berdan Mardini’ye özbeöz amcasından şok suçlama ’

    Berdan Mardini'ye özbeöz amcasından şok suçlama 'beni öldürmek istiyor' Araçta bulunanlar şoke etti adeta suç deposu... Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Berdan Mardini bu kez hakkında suçlamalarla gündemde. Berdan Mardini'nin öz amcası Şahin Karademir, ünlü şarkıcı hakkında çok konuşulacak skandal bir iddia ortaya attı. Karademir, yeğeni tarafından dolandırıldığını ve yeğeninin kendisini öldürmek istediğini öne sürdü. İşte detaylar...

    Türkücü Berdan Mardini'nin amcası Şahin Karademir'den şok suçlamalar. İkilinin arası yaptıkları ticaretle açıldı. Amcası yeğeninden şikayetçi oldu.

    "BENİ ÖLDÜRMEK İSTİYOR!"

    Kanal D'nin haberine göre Şahin Karademir, "Beş yılda bitirdiğim projeyi ona verdim. Yeniden kurdum ama peşimi bırakmıyor. Öldürmek istiyor! Berdan Mardini Karademir'e nitelikli dolandırıcılıktan dava açtım. Beni tehdit ediyor, 'Seni öldüreceğim' diyor. Toplam 2.5 milyon TL'lik gayrimenkulüm şu an onun elinde. Benim kapıma Berdan Mardini'den dolayı 6.5 milyon TL haciz geldi" ifadelerini kullandı.

        15 KİŞİ SALDIRDI!

        Bu şikayetten sonra Karademir Ailesi, Avcılar'da saldırıya uğradı. 15 kişinin saldırı düzenlediği o anlarda Berdan Mardini'in amcası Şahin Karademir, eşi Elvan Karademir ve kuzeni Erol Karademir yaralandı. Üçü de saldırganlardan ve Berdan Mardini'den şikayetçi oldu.

        Elvan Karademir, "11 yaşındaki çocuğun önünde babasına defalarca vurdular" dedi. Erol Karademir ise "Kafama sopayla vura vura bana fırsat vermediler. Biri vuruyor, hemen ardından diğeri vuruyor" açıklamasını yaptı.

        Elvan Karademir, "11 yaşındaki çocuğun önünde babasına defalarca vurdular" dedi. Erol Karademir ise "Kafama sopayla vura vura bana fırsat vermediler. Biri vuruyor, hemen ardından diğeri vuruyor" açıklamasını yaptı.
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            Haberler Magazin Berdan Mardini'ye özbeöz amcasından şok suçlama 'beni öldürmek istiyor' Araçta bulunanlar şoke etti adeta suç deposu
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