Berdan Mardini'ye özbeöz amcasından şok suçlama 'beni öldürmek istiyor' Araçta bulunanlar şoke etti adeta suç deposu

"BENİ ÖLDÜRMEK İSTİYOR!"

Kanal D'nin haberine göre Şahin Karademir, "Beş yılda bitirdiğim projeyi ona verdim. Yeniden kurdum ama peşimi bırakmıyor. Öldürmek istiyor! Berdan Mardini Karademir'e nitelikli dolandırıcılıktan dava açtım. Beni tehdit ediyor, 'Seni öldüreceğim' diyor. Toplam 2.5 milyon TL'lik gayrimenkulüm şu an onun elinde. Benim kapıma Berdan Mardini'den dolayı 6.5 milyon TL haciz geldi" ifadelerini kullandı.