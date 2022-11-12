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    • Magazin
    • 12.11.2022 10:11
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    • 12.11.2022 10:11
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    Yasmin Erbil kış günü mayolu pozu ve gülüşüyle sosyal medyayı ısıttı! Mehmet Ali Erbil'in kızı dur durak bilmiyor Yiğit Poyraz aşkı...

    Geçtiğimiz yıllarda peş peşe farklı farklı isimlerle anılan Yasmin Erbil, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Yasmin Erbil'in sevgilisinin Survivor'dan tanıdığımı Yiğit Poyraz olduğu iddia edilmişti. Sonrasında iddiaların gerçek olduğu ortaya çıkmıştı. Bir yandan özek hayatıyla gündeme gelen Yasmin Erbil bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Erbil, bu kez paylaştığı siyah beyaz fotoğrafla gündemde...

    Yasmin Erbil kış günü mayolu pozu ve gülüşüyle sosyal medyayı ısıttı!

    Yasmin Erbil kış günü mayolu pozu ve gülüşüyle sosyal medyayı ısıttı! Mehmet Ali Erbil'in kızı dur durak bilmiyor Yiğit Poyraz aşkı... Yasmin Erbil'in şöhreti artık babası Mehmet Ali Erbil'le annesi Nergis Kumbasar'ın şöhretini çoktan geçti. Şimdilerde attığı her adımla magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Yasmin Erbil'in geçtiğimiz günlerde eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yasmin bu kez sosyal medyada paylaştığı pozuyla gündemde.

    Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil'in, Yiğit Poyraz ile birlikte olduğu öne sürülmüştü bir süre önce.

    Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz, gece geç saatlerde birlikte görüntülenmişti.

        İkilinin fotoğrafına, ''Bunlar birlikte mi değil mi bir türlü çözemiyorum?'' , "Aa sevgililer mi? Çok yakışmışlar" , "Haydi hayırlı olsun'' gibi yorumlar yapılmıştı.

        Konu hakkında sessizliğini koruyan Yasmin Erbil'den şaşırtan bir hamle gelmişti.

        Yasmin Erbil, dün gece saatlerinde Instagram hesabının Hikayeler kısmından Yiğit Poyraz'ın olduğu bir video paylaşmıştı. Yasmin Erbil, evinden paylaştığı videoyu kısa sürede silmişti.
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            Haberler Magazin Yasmin Erbil kış günü mayolu pozu ve gülüşüyle sosyal medyayı ısıttı! Mehmet Ali Erbil'in kızı dur durak bilmiyor Yiğit Poyraz aşkı...
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