Yasmin Erbil kış günü mayolu pozu ve gülüşüyle sosyal medyayı ısıttı! Mehmet Ali Erbil'in kızı dur durak bilmiyor Yiğit Poyraz aşkı... Yasmin Erbil'in şöhreti artık babası Mehmet Ali Erbil'le annesi Nergis Kumbasar'ın şöhretini çoktan geçti. Şimdilerde attığı her adımla magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Yasmin Erbil'in geçtiğimiz günlerde eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yasmin bu kez sosyal medyada paylaştığı pozuyla gündemde.
Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil'in, Yiğit Poyraz ile birlikte olduğu öne sürülmüştü bir süre önce.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz, gece geç saatlerde birlikte görüntülenmişti.