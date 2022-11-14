Ünlü oyuncu Aslı Enver, sevgilisi Berkin Gökbudak ile evlendi. Evlilik fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Aslı Enver'in eşi merak konusu oldu.Ünlü oyuncu Aslı Enver ile Berkin Gökbudak dünyaevine girdi. Çift, sürpriz bir şekilde nikah masasına otururken "Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbulak kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?" soruları gündeme geldi. Peki, Aslı Enver'in eşi kimdir? Aslı Enver kiminle evlendi? İşte merak edilenler...
ASLI ENVER KİMİNLE EVLENDİ?
Kavak Yelleri dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirdi. Aslı Enver, Lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi.
Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi üzerine yapan Berkin Gökbudak'ın 8 yaşında bir çocuğu bulunuyor. Gökbudak, Johnson & Johnson'ın ilaç grubu Janssen Türkiye'nin Hematoloji İş Birim Liderliğini yapıyor.