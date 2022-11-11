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    • Magazin
    • 11.11.2022 16:56
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    • 11.11.2022 17:06
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    Serdar Ortaç'ın pantolonunun önündeki ıslaklık herkesi üzmüştü... 8 ay sonra yine yürek sızlattı! Gecenin sonunda tekerlekli sandalyeyle...

    Serdar Ortaç'ın pantolonunun önündeki ıslaklık herkesi üzmüştü... 8 ay sonra yine yürek sızlattı! MS hastalığı olan şarkıcı Serdar Ortaç Ankara’da bir mekanda sahneye çıktı. MS hastalığından dolayı uzun zamandır ağrılarla yaşayan Serdar Ortaç ilaçlarla birlikte alkol de tüketince sahnede zor anlar yaşadı.Gecenin sonunda yürüyemeyen Serdar Ortaç tekerlekli sandalyeyle götürüldü.

    Serdar Ortaç'ın pantolonunun önündeki ıslaklık herkesi üzmüştü... 8 ay sonra yine yürek sızlattı! Gecenin sonunda tekerlekli sandalyeyle götürülen Serdar Ortaç'ın zor anları sevenlerini üzdü.

    MS hastalığı olan şarkıcı Serdar Ortaç sahnede ilginç anlara imza attı. Ankara'da bir mekanda sahneye çıkan Serdar Ortaç hem ağrıları olduğu için ayakta durmakta zorlandı hem de alkol kullandı.

    Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta zorlandığı anlarda dansçılarından biri şarkıcıta yardım etti.

    Ortaç "Evliliği beceremediğim için bir yudum daha içmem lazım" dedi, bardağını istedi. 2. Sayfa'nın haberine göre; Serdar Ortaç gecenin sonunda mekandan tekerlekli sandalyede ayrıldı.

        Serdar Ortaç 8 ay önce de Etiler'de sahne aldığı mekan çıkışı görüntüsüyle sevenlerini üzmüştü.

        Pantolonundaki ıslaklık dikkat çeken Serdar Ortaç'ın aşırı sıvı tüketmesinden dolayı altına kaçırdığı görüldü. Seren Serengil o dönem yakın arkadaşı olan Serdar Ortaç'ın görüntüsünün ardından açıklamalarda bulundu. Serengil Ortaç'ın rahatsız olduğunu ve sürekli aşırı şekilde terlediğini ifade etti.

        Seren Serengil, Serdar Ortaç'ın ilaçlarla birlikte alkol tükettiğinde çok terlediğini söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti: "Ben bunun terleme olabileceğini düşünüyorum. Ter içinde oluyor sahnede. Daha önce de masaya geldi vermedik bunu. Aslında alkolü içmediği zaman sahneye coşturuyor. Ama alkol aldığında aşırı terleme oluyor belki pantolonda da olmuştur. İhtimal vermek istemiyorum. Belki terliyoruz o olabilir" dedi.

            90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden biri olan Serdar Ortaç, 2014 yılında dünyaevine girdiği İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019'da boşanmış, nafaka nedeniyle maddi açıdan zor günler yaşamıştı.

            Maddi olarak zor günler geçiren Serdar Ortaç geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada borçlarını kapattığını açıklamıştı.

            eçtiğimiz günlerde 750 metrekare, 8 oda, 4 salon, 4 banyolu evini satışa çıkardığı iddia edilen Serdar Ortaç evini satmaktan vazgeçti. Bir yapımcıya borçlanan Ortaç'ın, saray yavrusundan hallice evinin görüntüleri de ortaya çıktı.
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            Haberler Magazin Serdar Ortaç'ın pantolonunun önündeki ıslaklık herkesi üzmüştü... 8 ay sonra yine yürek sızlattı! Gecenin sonunda tekerlekli sandalyeyle...
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