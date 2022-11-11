Serdar Ortaç'ın pantolonunun önündeki ıslaklık herkesi üzmüştü... 8 ay sonra yine yürek sızlattı! Gecenin sonunda tekerlekli sandalyeyle götürülen Serdar Ortaç'ın zor anları sevenlerini üzdü.
MS hastalığı olan şarkıcı Serdar Ortaç sahnede ilginç anlara imza attı. Ankara'da bir mekanda sahneye çıkan Serdar Ortaç hem ağrıları olduğu için ayakta durmakta zorlandı hem de alkol kullandı.
Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta zorlandığı anlarda dansçılarından biri şarkıcıta yardım etti.
Ortaç "Evliliği beceremediğim için bir yudum daha içmem lazım" dedi, bardağını istedi. 2. Sayfa'nın haberine göre; Serdar Ortaç gecenin sonunda mekandan tekerlekli sandalyede ayrıldı.