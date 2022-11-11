Zehra Güneş'in O Ses Türkiye gerçeği ağızları bir karış açık bıraktı! Acun Ilıcalı onu keşfetmişte dünyadan haberimiz yok... Milli voleybolcumuz Zehra Güneş başarısıyla sık sık gündeme geliyor. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Zehra Güneş artık magazin dünyasınında yakın markajında olan isimlerden biri. Zehra Güneş hakkında araştırma yapanlarsa hakkında şaşıracakları bir gerçekle karşılaştı. Zehra Güneş'in O Ses Türkiye macerasında bakın neler oldu neler.