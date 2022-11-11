Zehra Güneş'in O Ses Türkiye gerçeği ağızları bir karış açık bıraktı! Acun Ilıcalı onu keşfetmişte dünyadan haberimiz yok... Milli voleybolcumuz Zehra Güneş başarısıyla sık sık gündeme geliyor. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Zehra Güneş artık magazin dünyasınında yakın markajında olan isimlerden biri. Zehra Güneş hakkında araştırma yapanlarsa hakkında şaşıracakları bir gerçekle karşılaştı. Zehra Güneş'in O Ses Türkiye macerasında bakın neler oldu neler.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda büyük başarı elde eden A Milli Voleybol takımımızın sevilen oyuncusu Zehra Güneş, son zamanlarda popülerliği gittikçe yükselen voleybolcularımızdan biri.
Bir yandan genç yaşında imza attığı başarılarla hepimizi gururlandırırken diğer yandan da özel hayatı merak ediliyor. Sosyal medya paylaşımları da sık sık gündemde yer alıyor.