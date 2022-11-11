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    • Magazin
    • 11.11.2022 14:55
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    • 11.11.2022 14:55
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    Zehra Güneş'in O Ses Türkiye gerçeği ağızları bir karış açık bıraktı! Acun Ilıcalı onu keşfetmişte dünyadan haberimiz yok

    A Milli Voleybol Takımının gözde isimlerinden Zehra Güneş'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Vakıfbank Spor Kulübü'nde sayısız başarılara imza atan ünlü voleybolcu Zehra Güneş, son olarak sevgilisi Eren Dişli ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Zehra Güneş hakkında araştırma yapanlar hakkındaki O Ses Türkiye gerçeğini duyunca şaştı kaldı. Özellikle Acun Ilıcalı ile arasındaki diyalog görenleri güldüren cinsten. İşte haberin detayları...

    Zehra Güneş’in O Ses Türkiye gerçeği ağızları bir karış açık bıraktı!

    Zehra Güneş'in O Ses Türkiye gerçeği ağızları bir karış açık bıraktı! Acun Ilıcalı onu keşfetmişte dünyadan haberimiz yok... Milli voleybolcumuz Zehra Güneş başarısıyla sık sık gündeme geliyor. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Zehra Güneş artık magazin dünyasınında yakın markajında olan isimlerden biri. Zehra Güneş hakkında araştırma yapanlarsa hakkında şaşıracakları bir gerçekle karşılaştı. Zehra Güneş'in O Ses Türkiye macerasında bakın neler oldu neler.

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda büyük başarı elde eden A Milli Voleybol takımımızın sevilen oyuncusu Zehra Güneş, son zamanlarda popülerliği gittikçe yükselen voleybolcularımızdan biri.

    Bir yandan genç yaşında imza attığı başarılarla hepimizi gururlandırırken diğer yandan da özel hayatı merak ediliyor. Sosyal medya paylaşımları da sık sık gündemde yer alıyor.

        Güneş şimdilerde, Eren Dişli ile doludizgin bir aşk yaşıyor.

        Şimdi de Zehra Güneş'in Öykü isimli arkadaşını desteklemek için konuk olarak katıldığı O Ses Türkiye görüntüleri konuşuluyor.

        17 yaşında olduğunu söyleyen Güneş, programda herkesi şaşırtmış ve boyuyla herkesin dikkatini çekmiş.
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            Haberler Magazin Zehra Güneş'in O Ses Türkiye gerçeği ağızları bir karış açık bıraktı! Acun Ilıcalı onu keşfetmişte dünyadan haberimiz yok
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