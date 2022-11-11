Yalı Çapkını 8. bölüm CANLI İZLE 📺 11 Kasım Yalı Çapkını 8. bölüm STAR TV youtube full HD reklamsız kesintisiz izle!

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Bu hafta ekranlara gelen bölümde Ferit gece Suna'nın kendisini öptüğünü Seyran'a söyleyince Seyran çok sinirlenir ve Ferit suçsuz olduğunu söylese de ona inanmaz ve onu suçlar. Yeni bölümü izlemek için haberimizin devamını okuyun...
YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜM CANLI İZLE
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' yeni bölümüyle 11 Kasım Cuma akşamı Star'da ekrana geldi.
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM KONUSU
Ferit gece Suna'nın kendisini öptüğünü Seyran'a söyleyince Seyran çok sinirlenir ve Ferit suçsuz olduğunu söylese de ona inanmaz ve onu suçlar. Seyran; annesinin hasta olduğunu öğrenince soluğu onun yanında alır ve gece annesinin yanında kalır. Ferit ise durumdan istifade Pelin ile dışarı çıkar. Seyran, Suna'ya Ferit'i öpmesiyle ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döner ve Suna için yeni planını uygulamaya koyar.