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    • Magazin
    • 11.11.2022 18:56
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    • 11.11.2022 18:56
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    Yalı Çapkını 8. bölüm CANLI İZLE 📺 11 Kasım Yalı Çapkını 8. bölüm STAR TV youtube full HD reklamsız kesintisiz izle!

    STAR TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam 8. yeni bölümüyle ekranlarda! Bu akşam ekranlara gelecek bölümde; Seyran, Suna’ya Ferit’i öpmesiyle ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döner ve Suna için yeni planını uygulamaya koyar. Seyran'ın yeni bölümde gecelik giymesi sosyal medyada oldukça konuşuldu. Peki, bu akşam neler yaşanacak? İşte canlı izleme ekranı haberimizde!

    takvim.com.tr
    Yalı Çapkını 8. bölüm CANLI İZLE 📺

    Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Bu hafta ekranlara gelen bölümde Ferit gece Suna'nın kendisini öptüğünü Seyran'a söyleyince Seyran çok sinirlenir ve Ferit suçsuz olduğunu söylese de ona inanmaz ve onu suçlar. Yeni bölümü izlemek için haberimizin devamını okuyun...

    YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜM CANLI İZLE

    Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' yeni bölümüyle 11 Kasım Cuma akşamı Star'da ekrana geldi.

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    YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM KONUSU

    Ferit gece Suna'nın kendisini öptüğünü Seyran'a söyleyince Seyran çok sinirlenir ve Ferit suçsuz olduğunu söylese de ona inanmaz ve onu suçlar. Seyran; annesinin hasta olduğunu öğrenince soluğu onun yanında alır ve gece annesinin yanında kalır. Ferit ise durumdan istifade Pelin ile dışarı çıkar. Seyran, Suna'ya Ferit'i öpmesiyle ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döner ve Suna için yeni planını uygulamaya koyar.

        Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

        Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
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