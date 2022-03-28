Serdar Ortaç altına mı kaçırdı? İşte pantolonunun önündeki ıslaklıkla ilgili Seren Serengil'den gelen açıklama: "Alkol aldığında..."
Serdar Ortaç'ın altına kaçırdığı iddia edildi, ortaya çıkan görüntü herkesi şoke etti. İşte pantolonunun önündeki ıslaklıkla ilgili Seren Serengil'den gelen açıklama gündeme bomba gibi düştü. Son dönemde borçlarıyla ve eski eşi Chloe Loughnan hakkındaki açıklamalarıyla gündeme geliyordu 52 yaşındaki beste fabrikatörü... Loughnan yüzünden evine gelen icranın borcunu bitirdiğini açıklayan Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam, Etiler'de sahne aldığı mekanın çıkışında görüntülendi. Ortaç'ın pantolonunun önündeki ıslaklığın nedeni merak ediliyordu, Seren Serengil konuyla ilgili bakın neler söyledi.
SERDAR ORTAÇ ALTINA MI KAÇIRDI?
Serdar Ortaç'ın pantolonunun önündeki ıslaklıkla ilgili Seren Serengil'den dikkat çeken açıklama geldi.
Serdar Ortaç'ın hafta sonu ortaya çıkan görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Seren Serengil, yakın arkadaşı olan Serdar Ortaç'ın o görüntüsünün ardından açıklamalarda bulundu.
Serengil Ortaç'ın rahatsız olduğunu ve sürekli aşırı şekilde terlediğini ifade etti.
Seren Serengil Serdar Ortaç'in ilaçlarla birlikte alkol tükettiğinde çok terlediğini söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti: "Ben bunun terleme olabileceğini düşünüyorum. Ter içinde oluyor sahnede. Daha önce de masaya geldi vermedik bunu. Aslında alkolü içmediği zaman sahneye coşturuyor. Ama alkol aldığında aşırı terleme oluyor belki pantolonda da olmuştur. İhtimal vermek istemiyorum. Belki terliyoruz o olabilir" dedi.
Hafta sonu Etiler'de bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç pantolonundaki ıslaklıkla dikkat çekti. Ortaç, iddiaya göre aşırı sıvı tüketmesinden dolayı altına kaçırdı. İşte o görüntüler...
Etiler Sahne İstanbul'da verdiği konser sonrası kameralara takılan Serdar Ortaç, aşırı derecede yorgundu. Ortaç yürümekte zorluk çekince yardımcıları koluna girdi.