Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 10.11.2022 13:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.11.2022 13:33
    ABONE OL

    Survivor Aycan'ın son halini görenlerin küçük dili içeri kaçtı 'yazık ettin kendine!' Yarışmayı bırakıp giden Aycan Yanaç aylar sonra...

    Survivor öncesinde sık sık magazin gündeminde kendisine yer bulan, Survivor sonrasında da kendisine büyük bir hayran kitlesi edinen Aycan Yanaç ilk olarak 2020 yılında Survivor yarışmacı kadrosunda yer almıştı. Geçen sezon All-Star'da da yer alan Aycan Yanaç, yarışma şartlarına dayanamamış ve yarışmadan çekilmişti. Şimdilerde sosyal medyada paylaşımlarına devamm eden Aycan Yanaç'ın son hali herkesi şaşırttı. Daha önce çenesindeki sivrikle dikkat çeken Yanaç'ın yüzündeki değişim daha belirgin bir hal aldı.

    Survivor Aycan’ın son halini görenler şaştı kaldı

    Survivor Aycan'ın son halini görenlerin küçük dili içeri kaçtı 'yazık ettin kendine!' Yarışmayı bırakıp giden Aycan Yanaç aylar sonra... Survivor'dan sonra adeta hayatı değişen Aycan Yanaç son haliyle herkesi şaşırtıyor. İlk olarak 2020 yılında Survivor'a katılan Aycan Yanaç ikinci olarak Survivor 2022 All-Star'a da katılmış ancak yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmıştı. Aycan Yanaç, değişimiyle sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Daha önce botoks yaptırdığı anları takipçileriyle paylaşan Yanaç'ın son haline yorum yağdı.

    Survivor'dan sonra yaptırdığı küçük estetik operasyonlarla dikkat çeken Aycan Yanaç, sosyal medyada gündem oldu.

    Sempatik tavırları ve duru güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Aycan Yanaç, Survivor 2022 sezonundan kendi isteğiyle ayrılmıştı.

        Survivor'dan sonra çene estetiği yaptıran ünlü futbolcu, yüzüne botoks yaptırdığı anları da sık sık takipçileriyle paylaşıyordu.

        Son dönemlerde değişimiyle dikkat çeken Aycan Yanaç'a ''Eski halin daha şekerdi'', ''Yazık ettin kendine'' ve ''Herkes birbirine benzemeye başladı'' gibi yorumlar yapılıyor.

        KENDİ İSTEĞİYLE AYRILMIŞTI

        Abisi de kendisi gibi futbolcu olan isim 2020 yılında Survivor'a dahil olmuştu. Sonrasında 2022 yılında düzenlenen Survivor All Star'a da katılan isim, yarışma esnasında koronavirüse yakalanmış ve gündemden düşmemişti.

            Yarışmaya rahatsızlığı sebebiyle mola veren sporcu, 2 Şubat 2022 tarihinde yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmıştı.

            ÇENESİNDEKİ SİVRİLİK GÖZDEN KAÇMADI!

            Yanaç, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü ismin yüzündeki değişim ise takipçilerini şaşırttı. Çenesinin eski halinden farklı olarak sivrildiği görülen Aycan Yanaç'ın yüzünün şeklindeki değişiklik de gözden kaçmadı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haydi Türkiye fidan dikmeye
            Haberler Magazin Survivor Aycan'ın son halini görenlerin küçük dili içeri kaçtı 'yazık ettin kendine!' Yarışmayı bırakıp giden Aycan Yanaç aylar sonra...
                SON DAKİKA