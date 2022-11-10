Survivor Aycan'ın son halini görenlerin küçük dili içeri kaçtı 'yazık ettin kendine!' Yarışmayı bırakıp giden Aycan Yanaç aylar sonra... Survivor'dan sonra adeta hayatı değişen Aycan Yanaç son haliyle herkesi şaşırtıyor. İlk olarak 2020 yılında Survivor'a katılan Aycan Yanaç ikinci olarak Survivor 2022 All-Star'a da katılmış ancak yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmıştı. Aycan Yanaç, değişimiyle sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Daha önce botoks yaptırdığı anları takipçileriyle paylaşan Yanaç'ın son haline yorum yağdı.