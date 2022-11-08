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    • Magazin
    • 08.11.2022 10:21
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    • 08.11.2022 10:21
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    Masterchef Fatma Nur'a bak sen 'bu gerçekten Fatma Nur mu?' Herkese saç baş yolduran Fatma Nur şimdi de mini taytıyla poz verdi

    Tv 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, başladığı günden bu yana öyle bir isim var ki, konuşulmadığı tek bir gün yok. O isim Fatma Nur Uçar'dan başkası değil. Sivri çıkışları ve ilginç hal, tavırlarıyla bir antipati oluşturdu. Yeri geldiğinde yarışmacı arkadaşlarını, yeri geldi şefleri çileden çıkarda Fatma Nur. Önceki akşam ilk kez mavi takım kaptanlığı alan Fatma Nur Uçar belki de bu sezonun en çok merak edilen ve araştırılan ismi olarak da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

    ’Bu gerçekten Fatma Nur mu?’

    Masterchef Fatma Nur'a bak sen 'bu gerçekten Fatma Nur mu?' Herkese saç baş yolduran Fatma Nur şimdi de mini taytıyla poz verdi... Sert ve ilginç çıkışları, yarışmacı arkadaşlarıyla girdiği laf dalaşlarıyla bir anda ön plana çıka Fatma Nur Uçar hakkında detaylar merak ediliyor. Önceki akşam yayınlanan bölümde, ilk kez mavi takım kaptanlığını alan Fatma Nur Uçar günün en çok merak edilen isimlerinden biri. İşte Masterhef'in olaylı ismi Fatma Nur Uçar hakkında tüm merak edilenler.

    Fatma Nur Uçar ilk turda yaptığı sushi yemeği ile şeflerden üç evet alı ikinci tura yükselmiş ve ikinci turda da balık çorbası yaparak adını bir üst tura yazdırmıştı.

    Fatma Nur Uçar yarışmaya Muğla Fethiye'den katılmıştır.

        Fatma Nur Uçar 23 yaşında ve aslen Yozgatlı'dır.

        Liseyi Hüsniye Özdilek Ticaret Meslek Lisesi'nde okumuştur.

        10 yaşından bu yana aşçılık mesleğiyle ilgilendiğini ifade eden Uçar, Fethiye'de bir otelde sushi şefi olarak çalışmaktadır.

            Fatma Nur Uçar ilk turda yaptığı yemekle üç evet alarak yarışmanın ana kadrosuna giren 8. yarışmacı olmayı başarmıştır.

            Yarışmanın başından bu yana pek iyi bir imaj çizmeyen Fatma Nur Uçar hakkında pek çok yorum yapılıyor sosyal medyada.

            Uçar'ın yarışmadaki geleceği herkesçe merak konusu.
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            Haberler Magazin Masterchef Fatma Nur'a bak sen 'bu gerçekten Fatma Nur mu?' Herkese saç baş yolduran Fatma Nur şimdi de mini taytıyla poz verdi
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