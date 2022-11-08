Masterchef Fatma Nur'a bak sen 'bu gerçekten Fatma Nur mu?' Herkese saç baş yolduran Fatma Nur şimdi de mini taytıyla poz verdi... Sert ve ilginç çıkışları, yarışmacı arkadaşlarıyla girdiği laf dalaşlarıyla bir anda ön plana çıka Fatma Nur Uçar hakkında detaylar merak ediliyor. Önceki akşam yayınlanan bölümde, ilk kez mavi takım kaptanlığını alan Fatma Nur Uçar günün en çok merak edilen isimlerinden biri. İşte Masterhef'in olaylı ismi Fatma Nur Uçar hakkında tüm merak edilenler.