Shakira'ya ihanet etmişti... Son maçına çıkan Gerard Pique'yi genç sevgilisi Clara Chia bakın nasıl teselli etti: "En büyük tesellisi"

Şarkıcı Shakira'yı aldattıktan sonra 23 yaşındaki Clara Chia ile aşk yaşayan Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Pique, Barcelona forması ile son kez Almeria karşısında oynadı.
ÖPÜŞTÜLER
Maçtan sonra Pique'yi kız arkadaşı Clara'nın teselli ettiği anlar İspanyol spor televizyonu Go Play tarafından paylaşıldı. Görüntülerde Pique ve kız arkadaşının bir hayli neşeli oldukları sürekli birbirlerine sarılıp öpüştükleri görüldü.
"TESELLİYİ KIZ ARKADAŞINDA BULDU"
Maçı anlatan spiker de kameralara takılan çifti gösterince "Pique en büyük teselliyi kız arkadaşında buldu" yorumunu yaptı.