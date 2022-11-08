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    • Magazin
    • 08.11.2022 10:20
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    • 08.11.2022 10:24
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    Shakira'ya ihanet etmişti... Son maçına çıkan Gerard Pique'yi genç sevgilisi Clara Chia bakın nasıl teselli etti: "En büyük tesellisi"

    Barcelonalı futbolcu Gerard Pique, 11 yıldır aşk yaşadığı Kolombiyalı şarkıcı Shakira'yı aldatmıştı. Aldatma skandalından sonra geçtimiz Haziran ayında Shakira ile ilişkisini bitirdiğini açıklayan Pique, kız arkadaşı ile olan aşkını hiçbir zaman gizlemedi ve görüntülenmekten çekinmedi. Barcelona forması ile son maçına çıkan yıldız futbolcuyu, 23 yaşındaki Clara Chia teselli etti.

    Shakira’ya ihanet eden Pique’yi genç sevgilisi bakın nasıl teselli etti

    Şarkıcı Shakira'yı aldattıktan sonra 23 yaşındaki Clara Chia ile aşk yaşayan Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Pique, Barcelona forması ile son kez Almeria karşısında oynadı.

    ÖPÜŞTÜLER

    Maçtan sonra Pique'yi kız arkadaşı Clara'nın teselli ettiği anlar İspanyol spor televizyonu Go Play tarafından paylaşıldı. Görüntülerde Pique ve kız arkadaşının bir hayli neşeli oldukları sürekli birbirlerine sarılıp öpüştükleri görüldü.

    "TESELLİYİ KIZ ARKADAŞINDA BULDU"

    Maçı anlatan spiker de kameralara takılan çifti gösterince "Pique en büyük teselliyi kız arkadaşında buldu" yorumunu yaptı.

        AŞKINI HİÇ GİZLEMEDİ

        Aldatma skandalından sonra geçtimiz Haziran ayında Shakira ile ilişkisini bitirdiğini açıklayan Pique, kız arkadaşı ile olan aşkını hiçbir zaman gizlemedi ve görüntülenmekten çekinmedi.
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        Haberler Magazin Shakira'ya ihanet etmişti... Son maçına çıkan Gerard Pique'yi genç sevgilisi Clara Chia bakın nasıl teselli etti: "En büyük tesellisi"
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