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    • Magazin
    • 07.11.2022 09:55
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    • 07.11.2022 10:24
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    Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den gelen o görüntü olay: "Tuvalet bu tuvalet sanki mankenlik teklifi gelecek"

    Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den gelen o görüntü olay! Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'nın tuvalette fotoğraf çekenlere isyanı gündeme gelmiş, birçok sosyal medya kullanıcısı da başarılı televizyoncuya katıldığını ifade eden yorumlarda bulunmuştu. Müge Anlı'nın 'tuvalet' isyanının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in Instagram'dan paylaştığı 'tuvalet' pozu gündeme bomba gibi düştü.

    Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den gelen o görüntü olay! 65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in Sezin, Yasmin ve Ali Sadi adında üç evladı var. Kardeşler arasında en çok magazinde yer alan isim ise 26 yaşındaki Yasmin Erbil... Sosyal medyayı aktif kullanan Yasmin Erbil Instagram pozuyla gündeme bomba gibi düştü.

    Yasmin Erbil'in tuvaletten paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu, akıllara Müge Anlı'nın canlı yayında verdiği tepki geldi.

    Geçtiğimiz günlerde Gurur Çelik, eşi Semra Çelik'in 4 çocuğunu bırakarak Volkan isimli adama kaçtığını iddia ederek Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Birçok iddianın ortaya atıldığı olay tatlıya bağlanmış, Sema ve Gurur barıştıklarını ve yeni bir sayfa açacaklarını söylemişti.

    Müge Anlı ise yayına çıkan çifte kulaklarına küpe yapmalık birçok nasihatte bulunmuş ve tuvalette aynadan çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında yayınlayanlara da şu sözlerle isyan etmişti.

        "TUVALET BU TUVALET!"

        "Instagram'dan milletin gördüklerine bakıp sanmayın ki herkes lokantada, herkes restoranda, herkesin üzerinde çok şık kıyafetler var... Millet gidiyor, tuvaletlerde fotoğraf çekiyor. Tuvalet bu tuvalet! Işık güzelmiş… Sanki Cindy Crawford onları yayınlayacak, ona mankenlik teklifi gelecek. Saçma sapan işler. Lütfen vazgeçin şu telefon, sosyal medya işlerinden. TikTok'tan, Instagram'dan…Ne kadar saçma sapan işler bunlar. Bir şey örersin, oraya koyarsın. Millet de satış yapar. Ne oluyor ki yani? Git orada oyna karı koca millet de seni izlesin. Bak ben dalga geçiyorum ya. Oraya insanlar fotoğraf koyuyorlar ya, ben dalga geçiyorum. 'Kadına bak tuvalete gitmiş, fotoğraf çektirmiş, gerizekalı' diyorum."

        Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in tuvaletten paylaştığı o kareyi görenlerin aklına Müge Anlı'nın bu açıklaması geldi. Yasmin Erbil'in tuvalet paylaşımı kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada kullanıcıları da "Amaç ne şimdi?" yorumlarında bulundu.

        YASMİN ERBİL KİMDİR?

        Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen küçük kızıdır.

        1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldılar.

            Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nde eğitim görmüştür. Yasmin Erbil'in, Mehmet Ali Erbil'in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil'in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır.
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            Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den gelen o görüntü olay: "Tuvalet bu tuvalet sanki mankenlik teklifi gelecek"
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