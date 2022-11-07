Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den gelen o görüntü olay! 65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in Sezin, Yasmin ve Ali Sadi adında üç evladı var. Kardeşler arasında en çok magazinde yer alan isim ise 26 yaşındaki Yasmin Erbil... Sosyal medyayı aktif kullanan Yasmin Erbil Instagram pozuyla gündeme bomba gibi düştü.
Yasmin Erbil'in tuvaletten paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu, akıllara Müge Anlı'nın canlı yayında verdiği tepki geldi.
Geçtiğimiz günlerde Gurur Çelik, eşi Semra Çelik'in 4 çocuğunu bırakarak Volkan isimli adama kaçtığını iddia ederek Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Birçok iddianın ortaya atıldığı olay tatlıya bağlanmış, Sema ve Gurur barıştıklarını ve yeni bir sayfa açacaklarını söylemişti.
Müge Anlı ise yayına çıkan çifte kulaklarına küpe yapmalık birçok nasihatte bulunmuş ve tuvalette aynadan çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında yayınlayanlara da şu sözlerle isyan etmişti.