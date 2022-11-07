"TUVALET BU TUVALET!"

"Instagram'dan milletin gördüklerine bakıp sanmayın ki herkes lokantada, herkes restoranda, herkesin üzerinde çok şık kıyafetler var... Millet gidiyor, tuvaletlerde fotoğraf çekiyor. Tuvalet bu tuvalet! Işık güzelmiş… Sanki Cindy Crawford onları yayınlayacak, ona mankenlik teklifi gelecek. Saçma sapan işler. Lütfen vazgeçin şu telefon, sosyal medya işlerinden. TikTok'tan, Instagram'dan…Ne kadar saçma sapan işler bunlar. Bir şey örersin, oraya koyarsın. Millet de satış yapar. Ne oluyor ki yani? Git orada oyna karı koca millet de seni izlesin. Bak ben dalga geçiyorum ya. Oraya insanlar fotoğraf koyuyorlar ya, ben dalga geçiyorum. 'Kadına bak tuvalete gitmiş, fotoğraf çektirmiş, gerizekalı' diyorum."