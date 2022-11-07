Reha Muhtar'dan Tamer Karadağlı'ya olay gönderme! Eski eşi Deniz Uğur o ses kayıtlarını ifşalamıştı: "Çocuklar Duymasın istedim ama..."

TAMER KARADAĞLI

Bu gelişmelerin ardından bir hamle de Reha Muhtar'dan geldi. Muhtar daha önce Seren Serengil'i arayarak "Reha'ya destek verme" dediğini açıkladığı oyuncu Tamer Karadağlı'yla ilgili paylaşım yaptı. Muhtar, son yaşanan olayları işaret ederek, "Çocuklar Duymasın istedim olmadı mevlam" ifadeleriyle Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk'la özdeşleşen Karadağlı'ya göndermede bulundu.