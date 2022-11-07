Reha Muhtar'dan Tamer Karadağlı'ya olay gönderme! Eski eşi Deniz Uğur o ses kayıtlarını ifşalamıştı: "Çocuklar Duymasın istedim ama..."

Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur'la ciddi bir velayet savaşının ortasında. Deniz Uğur'un iddiaları kan donduracak nitelikte! Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığını söyleyerek, kızının geçici velayetini almıştı. Deniz Uğur, şimdi oğlunun da velayeti için savaşıyor.
Ünlü haber spikeri Reha Muhtar'a, kızı Mina Muhtar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma cezası verildi.
Kızın geçici velayeti annesi Deniz Uğur'da kalırken, son olarak Deniz Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Reha Muhtar'ın kızlarına bağırdığı anları yayınladı.