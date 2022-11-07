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    • Magazin
    • 07.11.2022 12:02
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    • 07.11.2022 12:23
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    Reha Muhtar'dan Tamer Karadağlı'ya olay gönderme! Eski eşi Deniz Uğur o ses kayıtlarını ifşalamıştı: "Çocuklar Duymasın istedim ama..."

    Reha Muhtar'dan Tamer Karadağlı'ya olay gönderme! Eski eşi Deniz Uğur o ses kayıtlarını ifşalamıştı... Deniz Uğur, 2007 yılında Reha Muhtar ile dünyaevine girmiş ve 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına almıştı.Kızının Muhtar'dan şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklayan Uğur'un aksine Muhtar iddiaların asılsız olduğunu ifade etmişti. Şiddet, eskort derken Reha Muhtar ve eski eşi Deniz Uğur arasındaki velayet tartışmasına Tamer Karadağlı da girdi. Geçtiğimiz günlerde Tamer Karadağlı'yla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Reha Muhtar, son yaşanan olayları işaret ederek, "Çocuklar Duymasın istedim olmadı mevlam" ifadeleriyle Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk'la özdeşleşen Karadağlı'ya göndermede bulundu.

    Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur'la ciddi bir velayet savaşının ortasında. Deniz Uğur'un iddiaları kan donduracak nitelikte! Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığını söyleyerek, kızının geçici velayetini almıştı. Deniz Uğur, şimdi oğlunun da velayeti için savaşıyor.

    Ünlü haber spikeri Reha Muhtar'a, kızı Mina Muhtar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma cezası verildi.

    Kızın geçici velayeti annesi Deniz Uğur'da kalırken, son olarak Deniz Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Reha Muhtar'ın kızlarına bağırdığı anları yayınladı.

        SAVAŞ DEVAM EDİYOR

        Ancak mahkemenin kararını vermesi de ikili arasındaki gerginliği yatıştırmadı. Deniz Uğur, geçtiğimiz günlerde Reha Muhtar'ın bir restoranda garsonlarla tartıştığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

        Ayrıca Muhtar'ın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Geçtiğimiz günlerde ise Muhtar'ın müdavimi olduğu bir restorandan garsonlarla tartıştığı için ayrılmak zorunda kaldığı iddia edildi.

        YANIT SEREN SERENGİL'DEN GELDİ

        Söz konusu iddialara ise yanıtı Seren Serengil verdi. Serengil, Muhtar'ın aynı restorana devamlı gittiğini ve böyle bir olayın yaşanmadığını dile getirdi.

            Gazeteci Reha Muhtar ve eski eşi Deniz Uğur arasındaki velayet tartışmasıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Reha Muhtar, Deniz Uğur'un eski sevgilisi Tamer Karadağlı'nın, Seren Serengil'i arayarak kendisine verdiği desteği kesmesini istediğini ileri sürdü.

            "BAĞLANTIN NEDİR?"

            Muhtar, sayfasından; "Seren Serengil'i susması ve konuşmaması için neden aradın Tamer Karadağlı. Senin Deniz Uğur'la yıllardır süren bağlantın nedir?" diye sordu. Tamer Karadağlı'dan ise konuya ilişkin bir yanıt gelmedi.

            TAMER KARADAĞLI

            Bu gelişmelerin ardından bir hamle de Reha Muhtar'dan geldi. Muhtar daha önce Seren Serengil'i arayarak "Reha'ya destek verme" dediğini açıkladığı oyuncu Tamer Karadağlı'yla ilgili paylaşım yaptı. Muhtar, son yaşanan olayları işaret ederek, "Çocuklar Duymasın istedim olmadı mevlam" ifadeleriyle Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk'la özdeşleşen Karadağlı'ya göndermede bulundu.

                AŞK İDDİASI!

                Deniz Uğur'un, 2004-2006 yılları arasında rol aldığı Yağmur Zamanı dizisinde partneri Tamer Karadağlı ile aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. O dönem Arzu Balkan ile evli olan Karadağlı bu iddiaları yalansa da, Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı olaydan kısa süre sonra boşanmıştı.
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