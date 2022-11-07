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    • Magazin
    • 07.11.2022 12:17
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    • 07.11.2022 12:17
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    Emir Can İğrek'in gerçek Nalan'ı çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer sevgilisi de ünlüymüş! Fotoğraflarını görenin eli ayağı birbirine girdi

    Son yıllarda adı müzik dünyasında duyuran Kor, Beyoğlu, Felfena, Nalan gibi şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki ünlü şarkıcı Emir Can İğrek'in özel hayatı bir süredir merak konusuydu.Özel hayatı hakkında gizliliği benimseyen Emir Can İğrek'in bir sosyal medy fenomeniyle aşk yaşadığı iddia edildi. Şarkıları dillere pelensk olan Emir Can İğrek'in güzeller güzeli sevgilisi çıka çıka bakın hangi sosyal medya ünlüsü çıktı.

    Emir Can İğrek’in gerçek Nalan’ı çıka çıka bakın kim çıktı!

    Emir Can İğrek'in gerçek Nalan'ı çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer sevgilisi de ünlüymüş! Fotoğraflarını görenin eli ayağı birbirine girdi... Bir anda Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi Emir Can İğrek... Nalan, Kor, Beyaz Skandalım gibi şarkılarıyla gençleri yakalayan Emir Can İğrek haliyle özel hayatı da aranan taranan bir isim. Önceki gün yine sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. Emir Can İğrek'in bir sosyal medya fenomeniyle aşk yaşadığı iddia edildi. İşte detaylar...

    Facia, Nalan, Beyoğlu ve Kor gibi şarkılarla büyük bir hayran kitlesi kazanan ünlü şarkıcı Emir Can İğrek'in sahne dışındaki merak edilen hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı sosyal medyada.

    Aslen Tekirdağlı olan Emir Can İğrek, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mühendislik okuduğu yıllarda Nazım Hikmet Akademisi'ne kaydoldu. Emir Can İğrek, burada şan ve solfej eğitimi aldı.

        2018 yılında ilk albümünü yayınlayan Emir Can İğrek, 'Nalan' şarkısıyla bir anda Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi.

        Besteleriyle gönülleri fetheden ünlü şarkıcının özel hayatı merak edildi.

        Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre Emir Can İğrek, bir süredir fenomen İrem Yalçınkaya ile aşk yaşıyor.

            Instagram'da 100 binden fazla takipçisi bulunan İrem Yalçınkaya, birçok marka ile işbirliği yapıyor.

            Güzelliğiyle büyük beğeni toplayan İrem Yalçınkaya, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

            21 yaşındaki İrem Yalçınkaya, eğitimini Yeditepe Üniversitesi'nde sürdürüyor.
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            Haberler Magazin Emir Can İğrek'in gerçek Nalan'ı çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer sevgilisi de ünlüymüş! Fotoğraflarını görenin eli ayağı birbirine girdi
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