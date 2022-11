Emir Can İğrek'in gerçek Nalan'ı çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer sevgilisi de ünlüymüş! Fotoğraflarını görenin eli ayağı birbirine girdi... Bir anda Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi Emir Can İğrek... Nalan, Kor, Beyaz Skandalım gibi şarkılarıyla gençleri yakalayan Emir Can İğrek haliyle özel hayatı da aranan taranan bir isim. Önceki gün yine sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. Emir Can İğrek'in bir sosyal medya fenomeniyle aşk yaşadığı iddia edildi. İşte detaylar...