Mehmet Şef delirecek! Masterchef'in Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude minileri çekti! Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar da geldi... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyayı sallıyor. Özellikle Instagram ve TikTok'ta epey aktif olan Sude Yalçınkaya, Cadılar Bayramı için verdiği pozlarla olay yarattı. Sude Yalçınkaya bir de üzerine sevgilisiyle pozlar verince 'Mehmef Şef' delirecek yorumları yapıldı.
Bazen babacan, bazen oldukça sert bir jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya.
5 sezonluk Masterchef macerası Mehmet Yalçınkaya'nın çocuklarına da şöhretin kapılarını açtı. Özellikle kızı Sude Yalçınkaya.