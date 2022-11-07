Mehmet Şef delirecek! Masterchef'in Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude minileri çekti! Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar da geldi!

Babası Mehmet Yalçınkaya'yı çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Sude Yalçınkaya,

''Her şeyin ilkini seninle yaşadım. İlk çiçeğimi sen aldın, ilk akşam yemeğimi seninle yedim, ilk kez gece dışarıya seninle çıktım. Sen bir kızın başına gelebilecek en güzel babasın'' demişti.