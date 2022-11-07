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    • Magazin
    • 07.11.2022 13:20
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    • 07.11.2022 13:20
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    Mehmet Şef delirecek! Masterchef'in Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude minileri çekti! Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar da geldi!

    5 sezondur Masterchef'le izleyici karşısına çıkan Mehmet Yalçınkaya yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde babacan tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yarışmacıların epey çekindiği bir isim olan Mehmet Yalçınkaya kendisi gibi bir yandan da 3 çocuğunu ünlü etti. Sosyal medyada epey aktif olan 3 çocuğundan tek kızı Sude fırtınalar estiriyor adeta. Önceki gün Cadılar Bayramı için minileri çeken Sude Yalçınkaya sevgilisiyle de sarmaş dolaş pozlar paylaştı. İşte detaylar...

    Mehmet Yalçınkaya’nın kızından sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar

    Mehmet Şef delirecek! Masterchef'in Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude minileri çekti! Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar da geldi... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyayı sallıyor. Özellikle Instagram ve TikTok'ta epey aktif olan Sude Yalçınkaya, Cadılar Bayramı için verdiği pozlarla olay yarattı. Sude Yalçınkaya bir de üzerine sevgilisiyle pozlar verince 'Mehmef Şef' delirecek yorumları yapıldı.

    Bazen babacan, bazen oldukça sert bir jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya.

    5 sezonluk Masterchef macerası Mehmet Yalçınkaya'nın çocuklarına da şöhretin kapılarını açtı. Özellikle kızı Sude Yalçınkaya.

        Sosyal medyada aktif olan Sude Yalçınkaya, siyah elbiseli Cadılar Bayramı pozunu paylaştı.

        Sude Yalçınkaya'nın paylaşımına ''Oldukça cesur'' ve ''Bu güzellik halis mi?'' gibi yorumlar yapıldı. Sonrasında da sevgilisi Ömer Can Deveci'yle paylaşımlar geldi.

        Bu paylaşımlara da 'Mehmet Şef çok kızacak' yorumları geldi.

            Instagram'da 100 bine yakın takipçisi bulunan Sude Yalçınkaya, iddialı paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

            Babası Mehmet Yalçınkaya'yı çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Sude Yalçınkaya,
            ''Her şeyin ilkini seninle yaşadım. İlk çiçeğimi sen aldın, ilk akşam yemeğimi seninle yedim, ilk kez gece dışarıya seninle çıktım. Sen bir kızın başına gelebilecek en güzel babasın'' demişti.

            Mehmet Yalçınkaya ve Sude Yalçınkaya, baba kız reklam filmlerinde boy gösteriyor.
                Grafiklerle açıkladı: Kilitlenip kalırdı
                Haberler Magazin Mehmet Şef delirecek! Masterchef'in Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude minileri çekti! Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar da geldi!
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