Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den İbiza sokaklarında olay pozlar! Hem alttan hem üstten açtı eğildi yorum yağdı ilk yazan bakın kim...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den İbiza sokaklarında olay pozlar! Süper mini şortuyla eğildi, hem göğüs hem de bacak dekoltesi verdiği o karelere yorum yağdı. Yasmin Erbil'in Instagram pozuna ilk yorum yapan isim ise annesi Nergis Kumbasar oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve giyimi ile sık sık gündem olan Yasmin Erbil'in kıyafetleri hakkında anne Kumbasar geçtiğimiz aylarda, "Yasmin çok dozunda giyiniyor" yorumunda bulunmuştu.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den İbiza sokaklarında olay pozlar! Hem alttan hem üstten açtı eğildi yorum yağdı ilk yazan bakın kim oldu.
Geçtiğimiz aylarda kıyafet tercihleriyle sık sık haber olan kızı Yasmin Erbil ile ilgili de samimi açıklamalarda bulunan Nergis Kumbasar, kızı hakkında yapılan haberleri kaldırabildiğini, "Ünlü çocukların işi çok zor. Hele ki Yasmin oyunculuk ve sunuculuğa geçtikten sonra... Erbil'e ya da bana gıcık olan Yasmin'in üzerinden yürüdü. Biz de bunu ona anlatmıştık, Yasmin de bunları tecrübe edinmeye başladı. Yasmin hakkında yapılan haberleri taşıyabiliyor. Yasmin'in canını bazen çok acıtıyorlar ama ben kendi tecrübelerimden ona örnek verdiğim için anlıyor" cümleleriyle ifade etmişti.
"KIZIM DOZUNDA GİYİNİYOR"
Yasmin Erbil'in sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımın gündem olmasıyla ilgili konuşan Kumbasar, "Kızım hiçbir zaman açık saçık giyinmedi. Bir genç kıza satılan giysiler neyse onu giyiyor. Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızım son derece dozunda olduğunu düşünüyorum. Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin'e bu haberlerinin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım." demişti.
Şu sıralar İbiza'da tatilde olan Yasmin Erbil'in Instagram'dan paylaştığı bu kareler kısa sürede gündem oldu.