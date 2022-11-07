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    • Magazin
    • 07.11.2022 16:04
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    • 07.11.2022 16:04
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    Hande Sarıoğlu deri taytı çekti kalça dansı yaptı 'derbinin tadı nasıl çıkarılır görün' Hande Sarıoğlu gündeme gelmeyi iyi biliyor

    Spikerliği bıraktıktan sonra bambaşka birine dönüşen 34 yaşındaki Hande Sarıoğlu, olay yaratan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi... Bir Youtube kanalın sunuculuk yapan bunun yanı sıra 500 bine yakın takipçili Instagram hesabında dikkat çeken, cesur paylaşımlara imzasını atan Hande Sarıoğlu, Galatasaray-Beşiktaş derbisi için yaptığı paylaşımla ortalığı salladı. Kalça dansı yapan Hande Sarıoğlu günün en çok konuşulan isimlerinden biri.

    Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını

    Hande Sarıoğlu deri taytı çekti kalça dansı yaptı 'derbinin tadı nasıl çıkarılır görün' Hande Sarıoğlu gündeme gelmeyi iyi biliyor... Haber spikerş olarak tanığımı Hande Sarıoğlu şimdilerde başka biri oldu çıktı. Instagram hesabında oryantal dans ettiği için işinden kovulan Hande Sarıoğlu sonrasında rotayı sosyal medyaya çevirmişti. Şimdilerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olan Hande Sarıoğlu bu kez bir aracın önünde yaptığı kalça dansıyla ağızları açık bıraktı.

    Spiker Hande Sarıoğlu deri tayttan vazgeçemiyor. "Deri taytı geçen davette giydim çok sevildi.

    Herkes Catwoman olmuşsun dedi" diyen Sarıoğlu bu sefer taytını giyip kalça dansı yaptı.

        Ertan Süzgün ile program yapan spiker Hande Sarıoğlu her paylaşımıyla olay oluyor.

        Geçtiğimiz günlerde "Ben yine ateş ediyorum, çelik yeleklerinizi giyin" diyen Hande Sarıoğlu'nun taytlı tarzı çok beğenilmişti.

        "Deri taytı geçen davette giydim çok sevildi. Herkes Catwoman olmuşsun dedi" diyen Sarıoğlu derbiye giderken de deri tayt tercih etti.
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            Haberler Magazin Hande Sarıoğlu deri taytı çekti kalça dansı yaptı 'derbinin tadı nasıl çıkarılır görün' Hande Sarıoğlu gündeme gelmeyi iyi biliyor
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