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    • Magazin
    • 06.11.2022 22:40
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    • 06.11.2022 22:44
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    Voleybol kurallarına göre en üst düzeydeki kadınlar müsabakalarında filenin en üst yatay hizasının yerden yüksekliği yaklaşık ne kadar olmalıdır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Voleybol kurallarına göre en üst düzeydeki kadınlar müsabakalarında filenin en üst yatay hizasının yerden yüksekliği yaklaşık ne kadar olmalıdır?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    Voleybol kurallarına göre en üst düzeydeki kadınlar müsabakalarında filenin en üst yatay hizasının yerden yüksekliği yaklaşık ne kadar olmalıdır?

    Voleybol kurallarına göre en üst düzeydeki kadınlar müsabakalarında filenin en üst yatay hizasının yerden yüksekliği yaklaşık ne kadar olmalıdır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: Voleybol kurallarına göre en üst düzeydeki kadınlar müsabakalarında filenin en üst yatay hizasının yerden yüksekliği yaklaşık ne kadar olmalıdır?

    A) 1 metre 94 santimetre

    B) 2 metre 24 santimetre

    C) 2 metre 54 santimetre

    D) 2 metre 84 santimetre

    Cevap: B şıkkı (2 metre 24 santimetre)

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    Haberler Magazin Voleybol kurallarına göre en üst düzeydeki kadınlar müsabakalarında filenin en üst yatay hizasının yerden yüksekliği yaklaşık ne kadar olmalıdır?
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