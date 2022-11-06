Voleybol kurallarına göre en üst düzeydeki kadınlar müsabakalarında filenin en üst yatay hizasının yerden yüksekliği yaklaşık ne kadar olmalıdır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Voleybol kurallarına göre en üst düzeydeki kadınlar müsabakalarında filenin en üst yatay hizasının yerden yüksekliği yaklaşık ne kadar olmalıdır?

A) 1 metre 94 santimetre

B) 2 metre 24 santimetre

C) 2 metre 54 santimetre

D) 2 metre 84 santimetre

Cevap: B şıkkı (2 metre 24 santimetre)