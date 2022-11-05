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    • Magazin
    • 05.11.2022 13:15
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    • 05.11.2022 13:15
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    Serel Yereli boylu boyunca uzandı giydiği küçük gelince dillere düştü 'büstiyer küçük gelmiş Pekin ördeğim' Frikiğe ramak kala...

    2 senedir Türkiye, İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı kareyle dikkatleri yine üzerine çekti. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli, bu kez İstanbul'da yapacağını yaptı. Önceki gün lacivert kostümüyle sere serpe uzandığı bir paylaşım yapan Yereli, üstündekiyle diller düştü. İşte Serel Yereli'nin o paylaşımı.

    Serel Yereli uzanıp poz verdi!

    Serel Yereli boylu boyunca uzandı giydiği küçük gelince dillere düştü 'büstiyer küçük gelmiş Pekin ördeğim' Frikiğe ramak kala... Rol aldığı Bodrum Masalı dizisiyle şöhreti yakalayan ancak bu tek dizilik şöhret sonrası, müzik kariyeri için İngiltere'ye yerleşen ve müzik çalışmalarında devam eden Serel Yereli, Instagram paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor sık sık. Genellikle cesur pozlarıyla bilinen Serel Yereli, bu kuralı bozmadı ve son paylaşımıyla yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

    Şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli pozlarıyla dikkat çekiyor.

    Bodrum Masalı dizisiyle tanınan ve şimdilerde yurt dışında hayatını sürdüren Serel Yereli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

        Aleyna Tilki ile de yakın arkadaş olan ve sık sık birlikte pozlar da paylaşan ünlü isim son pozuyla dikkat çekti.

        Cesur tarzı ile beğeni toplayan Yereli son olarak lacivert bir kıyafet giydi.

        İŞTE O POZ

        Koltuğa uzanarak poz veren şarkıcı ve oyuncunun kıyafetinin göğüs kısmı dikkat çekti.

            Serel Yereli'nin kıyafetini gören bazı takipçiler 'Büstiyer küçük gelmiş göğüslere ulaşamamış', 'Büstiyer göğüslerine yerleşmemiş' yorumlarında bulundu.

            İddialı dekoltesiyle beğenilen ünlü isim zaman zaman Türkiye'ye gelerek ailesiyle vakit geçiriyor.
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            Haberler Magazin Serel Yereli boylu boyunca uzandı giydiği küçük gelince dillere düştü 'büstiyer küçük gelmiş Pekin ördeğim' Frikiğe ramak kala...
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