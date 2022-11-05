Serel Yereli boylu boyunca uzandı giydiği küçük gelince dillere düştü 'büstiyer küçük gelmiş Pekin ördeğim' Frikiğe ramak kala... Rol aldığı Bodrum Masalı dizisiyle şöhreti yakalayan ancak bu tek dizilik şöhret sonrası, müzik kariyeri için İngiltere'ye yerleşen ve müzik çalışmalarında devam eden Serel Yereli, Instagram paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor sık sık. Genellikle cesur pozlarıyla bilinen Serel Yereli, bu kuralı bozmadı ve son paylaşımıyla yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.