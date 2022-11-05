Survivor'dan çıkmış Batuhan'la aşk yaşamıştı! Aleyna Çalışkan'dan akıllara zarar Aras Bulut İynemli itirafı! Meğer Aleyna Çalışkan... Survivor 2021'in flaş isimlerinden biri olan Aleyna Çalışkan şimdilerde kariyerine sosyal medya paylaşımları ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki rolüyle devam ediyor. Önceki gün Instagram hesabından soru-cevap yapan Aleyna Çalışkan, Aras Bulut İynemli'yle ilgili yaptığı itirafla magazin gündemine da damgasını vurmayı bildi. İşte detaylar...