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    • Magazin
    • 05.11.2022 11:02
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    • 05.11.2022 11:02
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    Survivor'dan çıkmış Batuhan'la aşk yaşamıştı! Aleyna Çalışkan'dan akıllara zarar Aras Bulut İynemli itirafı! Meğer Aleyna Çalışkan...

    Survivor'ın olaylı sezonlarından biri olan Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biriydi Aleyna Çalışkan. Yarışmadaki performansı beklentilerin çok çok altında kalan Aleyna Çalışkan buna rağmen, yedeklerden gelip yarışmanın sonlarında doğru elenmişti. Asıl bomba ise yarışma sonrası patlamış Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya'nın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ancak sessiz sedasız başlayan bu aşk yine aynı şekilde sonra erdi. Şimdilerde sosyal medyada paylaşımları ve Gelsin Hayat Biliği Gibi dizisindeki rolüyle göz önünde olan Aleyna Çalışkan'dan Aras Bulut İynemli itirafı geldi. İşte detaylar...

    Survivor Aleyna’dan Ara Bulut itirafı ’çok isterdim’

    Survivor'dan çıkmış Batuhan'la aşk yaşamıştı! Aleyna Çalışkan'dan akıllara zarar Aras Bulut İynemli itirafı! Meğer Aleyna Çalışkan... Survivor 2021'in flaş isimlerinden biri olan Aleyna Çalışkan şimdilerde kariyerine sosyal medya paylaşımları ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki rolüyle devam ediyor. Önceki gün Instagram hesabından soru-cevap yapan Aleyna Çalışkan, Aras Bulut İynemli'yle ilgili yaptığı itirafla magazin gündemine da damgasını vurmayı bildi. İşte detaylar...

    2021 yılında Survivor'a yedeklerden katılan Aleyna Çalışkan, sezonun sonlarına doğru Ünlüler takımına geçmişti.


    Ünlüler takımında Batuhan Karacakaya ile yakınlaşan Aleyna Çalışkan, adadan döndükten sonra Batuhan Karacakaya ile sarmaş dolaş yakalanmıştı.

        Karacakaya ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin manşetlerini süsleyen Aleyna Çalışkan, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

        Fitness eğitmeni olarak başladığı kariyerini şimdilerde oyuncu olarak sürdüren Survivor yarışmacısı Aleyna Çalışkan, sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladı.

        Aleyna Çalışkan, bir takipçisinden gelen ''Eğer bir gün başrolde olursan partnerinin kim olmasını istersin?'' sorusuna yanıt verdi.

            ''Aras Bulut İynemli ile oynamak isterdim. Oyunculuğunu çok beğeniyorum'' yanıtını verdi.

            Şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde yardımcı oyuncu olarak kamera karşısına geçen Aleyna Çalışkan, kısa bir süre içerisinde başrol oyuncusu olarak sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi.

            Aleyna Çalışkan, Survivor'dan sonra yarışmadaki takım arkadaşı Batuhan Karacakaya ile aşk yaşamıştı. Sessiz sedasız başlayan aşk, yine sessiz sedasız son bulmuştu.
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                Haberler Magazin Survivor'dan çıkmış Batuhan'la aşk yaşamıştı! Aleyna Çalışkan'dan akıllara zarar Aras Bulut İynemli itirafı! Meğer Aleyna Çalışkan...
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