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    • Magazin
    • 04.11.2022 16:33
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    • 04.11.2022 16:37
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    Tomris Çetinel'in kızı Elif Çetinel öldü mü, neden öldü? Tomris Çetinel kimdir? Elif Alara Çetinel kaç yaşında?

    Son dakika... Tomris Çetinel ile usta oyuncu Nusret Çetinel'in kızları Elif Alara Çetinel hayatını kaybetti. İnternet arama motorlarında Tomris Çetinel'in kızı Elif Çetinel öldü mü, neden öldü? Tomris Çetinel kimdir? Elif Alara Çetinel kaç yaşında, hastalığı neydi? şeklinde sorular araştırılıyor. İşte yanıtları...

    Tomris Çetinel’in kızı Elif Çetinel öldü mü, neden öldü?

    Sinema oyuncusu Tomris Çetinel ve eşi Nusret Çetinel'in 40 yaşında yaşındaki kızları Elif Alara Çetinel'den acı haber geldi. Peki Tomris Çetinel'in kızı Elif Çetinel öldü mü, neden öldü? Tomris Çetinel kimdir? Elif Alara Çetinel kaç yaşında?

    ELİF ÇETİNEL KİMDİR, ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

    SON DAKİKA! Elif Alara Çetin 40 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu Melek Baykal sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı; ''Allah'ım bu nasıl bir acıdır? Sevgili arkadaşımız, Tomris'imiz biricik evladı Elif Alara'yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz, ne yazacağımı bilemiyorum. Rabbim Tomris'imize ve sevgili kardeşi Şirin'e dayanma gücü versin, sabır versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Huzur içinde uyu güzel kızım... Mekanın cennet olsun."

    "SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM BABAM" DEMİŞTİ

    Elif Alara Çetinel, sosyal medya hesabından son mesajını 20 Ağustos'ta paylaşmışı. Geçtiğimiz yıl vefat eden babasına duyduğu özlemi dile getiren Çetinel, "1 yıl oldu... Eski kaşar almıştım o gün sana ama başka ne aldım hatırlamıyorum... Bir de, 'Gitme' dediğini hatırlıyorum ve, 'Hakkını helal et' dediğini... 'Evladın babaya ne hakkı olur ki?' demiştim... Ne zaman yetim kaldım bilmiyorum ama yine de seni çok özlüyorum babam..." satırlarını yayınlamıştı.

        TOMRİS ÇETİNEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        21 Ocak 1954'te, İzmir'de doğdu. Türkiye'nin değişik yerlerinde ilk ve ortaokulu okudu. Lise eğitimini Ankara'da, Ankara Kız Lisesi'nde tamamladı. Ankara'da, o zamanki Türk Dil Kurumu'nu tanıdı. Konuşmalara, söyleşilere katıldı.Şairleri, yazarları tanıdı. Hayatının bir bölümünü dinleyip biriktirerek geçirdi. Bu birikimler Tomris Çetinel'i edebiyata, sanata yönlendirdi. Okul hayatı boyunca müsamerelerde görev aldı, edebiyat kolu başkanlıkları yaptı. Şiir dinletileri düzenledi.

        Okuduğu okulda, Güzel Helena adlı bir oyun sahneye koydu ve Helena'yı oynadı. O yıllarda "gazeteci" olmak istediğinden, konservatuvar tiyatro bölümüne girmek gibi bir düşüncesi olmadı. Sonra tamamen bir tesadüf sonucu tiyatro hayatına girdi. Sınıf arkadaşları arasında, Haluk Bilginer, Derya Baykal, Tamer Levent, Müge Gürman, Ahmet Levendoğlu, Tarık Ünlüoğlu, Yaşar Ersoy, Nihat İleri gibi, daha sonra, profesyonel hayatında her biri usta sanatçılar olacak isimler vardı. Okul sonrası meslek hayatında kendisini karakter oyuncusu olarak tanımladı. Tiyatro sanatını, profesyonel olarak icra etmeye başladığı İzmir Devlet Tiyatrosu'nda ve başka tiyatrolarda hep, karakter rolleri üstlendi.

        NUSRET ÇETİNEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ, NERELİ?

        1 yıldır kanser tedavisi gören usta oyuncu Nusret Çetinel, geçtiğimiz yıl Ankara'da evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Konservatuvara girdiği yıldan itibaren özel ve devlet tiyatrolarında oynadı. 2011 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1976'dan itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalıştı.

        Rafadan Tayfa, Pembe Panterin Dönüşü, Polis Akademisi, Police Story, Tanrının Zırhı, Jetgiller, Cehennem Melekleri 2, Yıldız Savaşları Bölüm 2 gibi projelerde seslendirme yapan Nusret Çetinel Ayrıca; Eyvah Babam, Bizim Evin Halleri, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Yağmurdan Sonra, Yeşeren Düşler, Hakkını Helal Et, Nazlı Yarim, Tek Türkiye, Son Ağa, Unutma Beni, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Hür Adam Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, Patron Mutlu Son İstiyor, Sevda Kuşun Kanadında ve İsimsizler gibi yapımlarda rol almıştır. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Hikmet karakterine hayat vermişti.
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