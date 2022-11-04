Sinema oyuncusu Tomris Çetinel ve eşi Nusret Çetinel'in 40 yaşında yaşındaki kızları Elif Alara Çetinel'den acı haber geldi. Peki Tomris Çetinel'in kızı Elif Çetinel öldü mü, neden öldü? Tomris Çetinel kimdir? Elif Alara Çetinel kaç yaşında?
ELİF ÇETİNEL KİMDİR, ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
SON DAKİKA! Elif Alara Çetin 40 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu Melek Baykal sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı; ''Allah'ım bu nasıl bir acıdır? Sevgili arkadaşımız, Tomris'imiz biricik evladı Elif Alara'yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz, ne yazacağımı bilemiyorum. Rabbim Tomris'imize ve sevgili kardeşi Şirin'e dayanma gücü versin, sabır versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Huzur içinde uyu güzel kızım... Mekanın cennet olsun."
"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM BABAM" DEMİŞTİ
Elif Alara Çetinel, sosyal medya hesabından son mesajını 20 Ağustos'ta paylaşmışı. Geçtiğimiz yıl vefat eden babasına duyduğu özlemi dile getiren Çetinel, "1 yıl oldu... Eski kaşar almıştım o gün sana ama başka ne aldım hatırlamıyorum... Bir de, 'Gitme' dediğini hatırlıyorum ve, 'Hakkını helal et' dediğini... 'Evladın babaya ne hakkı olur ki?' demiştim... Ne zaman yetim kaldım bilmiyorum ama yine de seni çok özlüyorum babam..." satırlarını yayınlamıştı.