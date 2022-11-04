ARTO ACUN ILICALI'YI HEDEF ALDI

Nisa'nın dizide rol alacağını duyan Bircan Bali bu durumu mantıksız bulurken Arto ise Survivor şampiyonunun aşk hayatına gönderme yaparak "Her üç günde bir biriyle aşk yaşıyor, gündeme öyle geliyor" dedi.

Arto hızını alamayarak Acun Ilıcalı'yı da eleştirdi ve "Acun Ilıcalı'nın bize hediye ettiği şeylerin hiçbirisinin bir işe yaramaması..." yorumunda bulundu.