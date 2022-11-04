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    • Magazin
    • 04.11.2022 17:43
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    • 04.11.2022 17:53
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    Survivor Nisa Bölükbaşı'nın televizyon dizisi belli oldu o isimden Acun'a olay sözler: "Acun Ilıcalı'nın bize hediye ettiği şeylerin hiçbir işe yaramaması..."

    Survivor Nisa Bölükbaşı'nın televizyon dizisi belli oldu o isimden olay sözler geldi. Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın dizi sektörüne giriş yaptı. Bircan Bali ve Seren Serengil, Survivor Nisa'nın dizide yer almasına anlam veremedi. Arto ise Nisa hakkında "Üç günde bir biriyle aşk yaşamasıyla tanınıyor" dedi devamında kurduğu cümlelerle gündeme bomba gibi düştü. İşte Atakan Hoşgören ile birlikte yeni projede yer alancak olan Nisa Bölükbaşı'nın televizyon dizisi ve Arto'nun sözleri.

    Nisa’yı hedef alan Arto’dan Acun’a olay sözler!

    Survivor Nisa Bölükbaşı'nın televizyon dizisi belli oldu o isimden Acun'a olay sözler geldi. Acun Ilıcalı'nın en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da yarışan isimler, ününe ün katmaya devam ediyor.

    Survivor 2020 sezonunda yarışan Nisa Bölükbaşı, sempatikliği ve başarısıyla ismini milyonlara duyurmuştu. Başarılı yarışmacı o dönem birlikte yarıştığı Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.

    Evlilik yolunda ilerleyen çift, olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Bu üzücü haberin ardından Nisa Bölükbaşı'nın eski Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken ile ismi anılmaya başladı.

    Survivor 2022 All Star'da aynı takımda yarışan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşkı, yarışma programında belgelendi. Yaşadığı aşkla büyük bir hayran kitlesi oluşturan Nisa Bölükbaşı, 2022 sezonunu birincilikle tamamladı. Şampiyonluk kupasını kaldırdı.

        Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, yarışmanın ilk günlerinden beri Ogeday ile aşk yaşadığı konuşulmuş, yarışma bitince de aşkları ortaya çıkmıştı. Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Nisa Bölükbaşı dizi sektörüne giriş yaptı.

        Survivor yarışmasından sonra kariyerine hızla devam eden Nisa Bölükbaşı, Atakan Hoşgören ile dijital platformda yayınlanacak olan Koyu Beyaz dizisinde yer alıyor.

        Survivor Nagihan'dan sonra Nisa'nın da dizi için el sıkışması gündem oldu. Söylemezsem Olmaz yorumcuları ise bu durumu beğenmedi.

            ARTO ACUN ILICALI'YI HEDEF ALDI

            Nisa'nın dizide rol alacağını duyan Bircan Bali bu durumu mantıksız bulurken Arto ise Survivor şampiyonunun aşk hayatına gönderme yaparak "Her üç günde bir biriyle aşk yaşıyor, gündeme öyle geliyor" dedi.

            Arto hızını alamayarak Acun Ilıcalı'yı da eleştirdi ve "Acun Ilıcalı'nın bize hediye ettiği şeylerin hiçbirisinin bir işe yaramaması..." yorumunda bulundu.
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            Haberler Magazin Survivor Nisa Bölükbaşı'nın televizyon dizisi belli oldu o isimden Acun'a olay sözler: "Acun Ilıcalı'nın bize hediye ettiği şeylerin hiçbir işe yaramaması..."
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