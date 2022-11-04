Survivor Nisa Bölükbaşı'nın televizyon dizisi belli oldu o isimden Acun'a olay sözler geldi. Acun Ilıcalı'nın en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da yarışan isimler, ününe ün katmaya devam ediyor.
Survivor 2020 sezonunda yarışan Nisa Bölükbaşı, sempatikliği ve başarısıyla ismini milyonlara duyurmuştu. Başarılı yarışmacı o dönem birlikte yarıştığı Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.
Evlilik yolunda ilerleyen çift, olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Bu üzücü haberin ardından Nisa Bölükbaşı'nın eski Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken ile ismi anılmaya başladı.
Survivor 2022 All Star'da aynı takımda yarışan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşkı, yarışma programında belgelendi. Yaşadığı aşkla büyük bir hayran kitlesi oluşturan Nisa Bölükbaşı, 2022 sezonunu birincilikle tamamladı. Şampiyonluk kupasını kaldırdı.