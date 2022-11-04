Survivor Seda Ocak'tan eşiyle ilgili bomba itiraf! Tanışma hikayelerini duyanın ağzı açık kaldı: "Abi dedim eşim oldu"

Aynı yıl evlenip çocuk sahibi oldu. Atletizm antrenörü olarak çalışmalarını sürdüren Seda Ocak, böylece spor dünyasındaki yerini korudu. 2019 ve 2022 yıllarında Survivor'da gösterdiği performanslarla tanınan başarılı yarışmacı Seda Ocak, bir programa konuk oldu. 2 çocuk annesi Ocak, 20 yıldır evli olduğu Yasin Ocak ile tanışma hikayesini anlattı.