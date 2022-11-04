Survivor Seda Ocak'tan eşiyle ilgili bomba itiraf! Tanışma hikayelerini duyanın ağzı açık kaldı: "Abi dedim eşim oldu"
Survivor Seda Ocak'tan eşiyle ilgili bomba itiraf! Tanışma hikayelerini duyanın ağzı açık kaldı. Survivor'daki başarılı performansıyla hafızalara kazınan Seda Ocak, konuk olduğu programında 20 yıl önce nikah masasına oturduğu eşiyle tanışma hikayesini anlattı. Eşiyle çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen Survivor Seda, "Önce abi dedim, sonra eşim oldu" dedi. sözleriyle gündeme bomba gibi düştü.
"ABİ DEDİM EŞİM OLDU"
Survivor Seda Ocak'tan eşiyle ilgili bomba itiraf! Tanışma hikayelerini duyanın ağzı açık kaldı. Seda Ocak, 17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Ocak, üniversite eğitimini sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor bilimleri bölümünden mezun olarak tamamladı.
Aynı yıl evlenip çocuk sahibi oldu. Atletizm antrenörü olarak çalışmalarını sürdüren Seda Ocak, böylece spor dünyasındaki yerini korudu. 2019 ve 2022 yıllarında Survivor'da gösterdiği performanslarla tanınan başarılı yarışmacı Seda Ocak, bir programa konuk oldu. 2 çocuk annesi Ocak, 20 yıldır evli olduğu Yasin Ocak ile tanışma hikayesini anlattı.
EŞİYLE ÇOCUKLUK AŞKIYMIŞ
Eşiyle çocukluk aşkı olduğunu söyleyen Seda Ocak, itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. İşte Seda Ocak'ın açıklamaları...