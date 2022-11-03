Hande Dönmez: “Beyaz Show dönüm noktam”

Beyaz Show'a katılmasıyla hayatının değiştiğini söyleyen şarkıcı "Beyaz Show. Beyazıt Öztürk programına davet etti. İnanılmaz heyecanlıydım. Bir gün önce bindiğim uçak da düşme tehlikesi geçirdi. O an 'Şimdi değil yarın Beyaz Show var' demişim. Katıldığım programda o haftanın reyting rekoru kırıldı. O programdan sonra çok iyi geri dönüşler oldu." dedi.

Nasılsın, neler yapıyorsun?

Biraz yorucu ama mükemmel.

Yakın zamanda bir şarkı çıkarttın? Nasıl tepkiler aldın?

Kendi şarkım ama ben de dinlerken eğleniyorum. Bu benim için çok önemli. Şarkıyı dinlerken karşı tarafta aynı şeyi hissediyorsa, doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum. Bu şarkıda çok keyifli. Yazı yansıtan bir şarkı olsun istedim.

Şarkının bir hikayesi var mı?

Ben şarkı arayışı içindeydim. Kendime uygun bir şarkı bulamıyordum. Sonra Şebnem Sungur ile konuşurken bana şarkı yolladı. Şarkıyı dinlerken kendim oynamaya başladım. Ben böyle hissediyorsam, herkes bu enerjiyi alır dedim.

Klipte neler yaşadınız?

Çok zordu. Klip sonunda 2,5 kilo vermiştim. Ben hep Bodrum ile ilgili bir şey yapmak istedim. Çünkü benim yarı ömrüm Bodrum'da geçti. İkinci memleketim oldu. Klibi Temmuz başında çektik. Yazın en sıcak dönemiydi.

Senin yolculuğunda zorluklar nelerdi?

Çok büyük zorluklarla karşılaştım dersem, samimi olmaz. Benim müzisyenlik yaşantım hep akıcı oldu. Ben 17 yaşında müziğe başladım. Çok şanslıydım, çok iyi müzisyenlerle çalıştım. Yol göstericilerim hep iyiydi. Şimdi ki genç arkadaşlarla rahatlık söz konusu. Belki daha iyidir bilemiyorum ama bizler biraz asker gibi yetiştirildik. Çok disiplinliydik.