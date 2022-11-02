Derya Tuna'nın annesi Ayşe Tuna kimdir, öldü mü? İbrahim Tatlıses 'Onun annesi benim annemdir' Cenazesinde birbirlerine sarılıp ağladılar!

Derya Tuna'nın annesi hayatını kaybetti. Derya Tuna'yı acı gününde eski eşi İbrahim Tatlıses yalnız bırakmadı. Tatlıses ve Derya Tuna cenazede dakikalarca birbirine sarılıp gözyaşı döktü.
AYŞE TUNA KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?
Derya Tuna ve İdo Tatlıses ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Tuna'nın annesi Ayşe Tuna'yı yaşamını yitirdi.
Derya Tuna İnstagram hesabından annesinin ölümünü, ''Melek annem hakkın rahmetine kavuştu. Dualarınızı eksik etmeyin.'' sözleriyle duyurdu.
İdo Tatlıses de sosyal medya hesabından anneannesiyle olan fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü;
''Bugün Ayişe'mi (Anneannem) toprağa verdik. Allah tüm ölmüşlerimiizn mekanını cenet eyler insAllah. Beni gördüğündeki karşılayışı ve mutluluk çığlıklarını hiç unutmam. Ekbet herkes gidecek, diğere tarafta beni o neşeyle karşılaman dileğiyle...''