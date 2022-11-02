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    • Magazin
    • 02.11.2022 23:14
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    • 02.11.2022 23:19
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    Derya Tuna'nın annesi Ayşe Tuna kimdir, öldü mü? İbrahim Tatlıses 'Onun annesi benim annemdir' Cenazesinde birbirlerine sarılıp ağladılar!

    Tatlıses ailesi yasta! Son dakika haberine göre Derya Tuna'nın annesi vefat etti. İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, anneannesinin öldüğünü sosyal medya hesabından, ''Bugün Ayişe'mi (Anneannem) toprağa verdik. Allah tüm ölmüşlerimiizn mekanını cenet eyler insAllah'' sözleriyle duyurdu. Peki Derya Tuna'nın annesi neden öldü? İbrahim Tatlıses'in kaynanası kim, öldü mü? 'Başınız Sağolsun!'

    Derya Tuna’nın annesi neden öldü?

    Derya Tuna'nın annesi hayatını kaybetti. Derya Tuna'yı acı gününde eski eşi İbrahim Tatlıses yalnız bırakmadı. Tatlıses ve Derya Tuna cenazede dakikalarca birbirine sarılıp gözyaşı döktü.

    AYŞE TUNA KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

    Derya Tuna ve İdo Tatlıses ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Tuna'nın annesi Ayşe Tuna'yı yaşamını yitirdi.

    Derya Tuna İnstagram hesabından annesinin ölümünü, ''Melek annem hakkın rahmetine kavuştu. Dualarınızı eksik etmeyin.'' sözleriyle duyurdu.

    İdo Tatlıses de sosyal medya hesabından anneannesiyle olan fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü;

    ''Bugün Ayişe'mi (Anneannem) toprağa verdik. Allah tüm ölmüşlerimiizn mekanını cenet eyler insAllah. Beni gördüğündeki karşılayışı ve mutluluk çığlıklarını hiç unutmam. Ekbet herkes gidecek, diğere tarafta beni o neşeyle karşılaman dileğiyle...''

        İBRAHİM TATLISES KAYNANASININ CENAZESİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ!

        Annesinin cenazesinde eski eşini yalnız bırakmayan İbrahim Tatlıses, şu ifadeleri kullandı: "Derya Hanım bana 30 yılını verdi. Onun annesi benim annemdir. Rahmetliyi çok severdim. Mekanı cennet olsun. Derya Hanımı hiçbir zaman yalnız bırakmadım.H içbir çocuğumun annesini de yalnız bırakmam. Onun için buradayım. Derya Tuna yalnız değil.

        Çok üzüldük. Telefonla aradım konuşamadık. Derya Hanım çok üzgün. Annesine bebek gibi bakıyordu''
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        Haberler Magazin Derya Tuna'nın annesi Ayşe Tuna kimdir, öldü mü? İbrahim Tatlıses 'Onun annesi benim annemdir' Cenazesinde birbirlerine sarılıp ağladılar!
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