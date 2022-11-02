Derya Tuna'nın annesi Ayşe Tuna kimdir, öldü mü? İbrahim Tatlıses 'Onun annesi benim annemdir' Cenazesinde birbirlerine sarılıp ağladılar!

İBRAHİM TATLISES KAYNANASININ CENAZESİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ!

Annesinin cenazesinde eski eşini yalnız bırakmayan İbrahim Tatlıses, şu ifadeleri kullandı: "Derya Hanım bana 30 yılını verdi. Onun annesi benim annemdir. Rahmetliyi çok severdim. Mekanı cennet olsun. Derya Hanımı hiçbir zaman yalnız bırakmadım.H içbir çocuğumun annesini de yalnız bırakmam. Onun için buradayım. Derya Tuna yalnız değil.

Çok üzüldük. Telefonla aradım konuşamadık. Derya Hanım çok üzgün. Annesine bebek gibi bakıyordu''