Ferit Seyran'a itiraf etti! Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı YAYINLANDI! 'Kıskanıyorum ya kıskanıyorum' Kayınpederine posta koydu!

Yalı Çapkını dizisinin merakla beklenen 7. bölüm 2. fragmanı az evvel yayınlandı. Fragmana 'Kıskanıyorum ya kıskanıyorum' sözleri damga vurdu. Ferit ve Fuat, Seyran ve Suna için Yusuf ve arkadaşlarıyla kavgaya tutuştu. Kazım'ın kızları dövmesinin ardından Ferit çıldırdı ve kayınpederini İstanbul'dan kovdu. İşte 7. bölümde neler olacağına dair detaylar...
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle reytingleri sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü 6. bölümü yayınlanan fenomen dizinin 7. bölümü için geri sayım başladı.
7. BÖLÜM 2. FRAGMANI GELDİ!
Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoglu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 7. bölümünden 2. tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmana Ferit'in 'Kıskanıyorum ya kıskanıyorum' sözleri damga vurdu. Aşkını resmen ilan eden Ferit, Seyran için Yusuf ile kavgaya tutuştu.
Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | VİDEO
KAZIM AĞA'YA POSTA KOYDU!
Sultan ve Suna'nın babası Kazım Ağa şirazeyi iyice kaydırdı. Suna'yı evde döven Kazım Ağa'ya Ferit'ten darbe geldi. Damadı tarafından İstanbul'dan kovulan Kazım Ağa şimdi ne yapacak?