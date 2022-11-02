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    • Magazin
    • 02.11.2022 08:49
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    • 02.11.2022 08:56
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    Rıza Akın ÖLDÜ MÜ, hastalığı neydi? Oyuncu Rıza Akın kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Rıza Akın hangi dizilerde oynadı?

    Oyuncu Rıza Akın hakkında araştırmalar hız kazandı. 65 yaşındaki Rıza Akın rahatsızlanınca hemen hastaneye kaldırıldı ve yapılan kontrollerin ardından hayatını kaybetti. Peki, Rıza Akın hastalığı neydi? Oyuncu Rıza Akın kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Rıza Akın hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Rıza Akın ÖLDÜ MÜ, hastalığı neydi? Oyuncu Rıza Akın neden öldü? Rıza Akın hangi dizilerde oynadı?

    Ünlü oyuncu Rıza Akın beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma kaldırıldmıştı. Son dakika haberine göre oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti. Peki, Oyuncu Rıza Akın kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Rıza Akın hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar!

    Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti.

    Birçok başarılı projede yer alan en son 'Sevmedim Deme' filmiyle beyaz perdede boy gösteren oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti.

    Acı haberi oyuncu Menderes Samancılar'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu: Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik.

    BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

    65 yaşındaki Rıza Akın rahatsızlanınca hemen hastaneye kaldırılmış yapılan kontrollerin ardından beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı. Hemen ameliyata alınan usta oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.

    Menders Samancılar yaptığı paylaşımda Rıza Akın'ın son durumunu paylaşmıştı:

    "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz."

        RIZA AKIN KİMDİR?

        Rıza Akın, 15 Eylül 1957 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Erzincanlı'dır. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı (Adana'nın Tiyatro Tarihi - Doç. Nurhan Tekerek). Tiyatro için Ankara'ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü.

        1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü. Hâlen bir ulusal televizyonda habercilik ve oyunculuk yapmaktadır.

        Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında memleketi Adana'ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde, Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.
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        Haberler Magazin Rıza Akın ÖLDÜ MÜ, hastalığı neydi? Oyuncu Rıza Akın kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Rıza Akın hangi dizilerde oynadı?
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