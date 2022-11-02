Rıza Akın ÖLDÜ MÜ, hastalığı neydi? Oyuncu Rıza Akın kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Rıza Akın hangi dizilerde oynadı?

Ünlü oyuncu Rıza Akın beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma kaldırıldmıştı. Son dakika haberine göre oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti. Peki, Oyuncu Rıza Akın kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Rıza Akın hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar!
Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti.
Birçok başarılı projede yer alan en son 'Sevmedim Deme' filmiyle beyaz perdede boy gösteren oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti.
Acı haberi oyuncu Menderes Samancılar'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu: Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik.
BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ
65 yaşındaki Rıza Akın rahatsızlanınca hemen hastaneye kaldırılmış yapılan kontrollerin ardından beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı. Hemen ameliyata alınan usta oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.
Menders Samancılar yaptığı paylaşımda Rıza Akın'ın son durumunu paylaşmıştı:
"Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz."