Rıza Akın ÖLDÜ MÜ, hastalığı neydi? Oyuncu Rıza Akın kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Rıza Akın hangi dizilerde oynadı?

Menders Samancılar yaptığı paylaşımda Rıza Akın'ın son durumunu paylaşmıştı:

"Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz."