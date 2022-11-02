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    • Magazin
    • 02.11.2022 17:04
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    • 02.11.2022 17:06
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    Ajda Pekkan DÜŞTÜ MÜ, sağlık durumu nasıl? Son dakika Ajda Pekkan'a ne oldu, neden ameliyata alındı? İşte son durumu...

    Son dakika haberine göre Ajda Pekkan acilen ameliyata alındı. Hakkında öldü mü, sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, ne oldu, neden ameliyata alındı şeklinde araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte son durumu...

    Ajda Pekkan sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

    Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın sağlık durumu merak ediliyor. 76 yaşındaki Pekkan sabaha karşı evinde düşmesi sonucu ameliyata alındı. Ünlü ismin son durumuna ilişkin menajerinden açıklama geldi. Peki Ajda Pekkan sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Son dakika Ajda Pekkan'a ne oldu, neden ameliyata alındı? İşte son durumu...

    AJDA PEKKAN'A NE OLDU, NEDEN AMELİYATA ALINDI?

    Süperstar Ajda Pekkan'dan kötü haber geldi. Menajeri Oğuz Arınmış, Pekkan'ın evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğine oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığını duyurdu.

    KONSERLERİ İPTAL

    Arınmış, Pekkan'ın kasım ayındaki konserlerinin ertelendiğini de açıkladı: Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim.

        BU GECE HASTANEDE KALACAK

        Tansiyon düşmesi sebebiyle kaza geçiren Pekkan'ın akşam saat 18.00 sularında ameliyattan çıkacağı ve bu geceyi hastanede geçireceği öğrenildi.

        DİZİNDEN AMELİYAT OLMUŞTU

        Kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan Ajda Pekkan, geçtiğimiz yıl ise iki dizinden de ameliyat olmuştu.

        AJDA PEKKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Tam adı Ayşe Ajda Pekkan olan başarılı şarkıcı 12 Şubat 1946 tarihinde dünyaya geldi. 1970'li yıllardan günümüze kadar "Süperstar" lakabıyla anılan Pekkan, güçlü bir kadın figürü çizdiği şarkılarıyla Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri olarak kabul gördü. Güncel müzik tarzıyla 50 yıldan fazla zamandır popülerliğini koruyan isim, aynı zamanda kendisinden sonra gelen birçok şarkıcıyı da etkiledi.

        İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde doğan Ajda Pekkan'ın müzik hayatı, 1960'lı yılların başında Los Çatikos grubunun parçası olarak bir gece kulübünde sahneye çıkmasıyla başladı. Fakat Pekka, 1963 yılında Ses dergisinin sinema artisti yarışmasını kazanınca oyuncu olarak anılmaya başladı ve birkaç yıl boyunca sanat yaşamını şarkıcılık yerine oyunculuk odaklı bir şekilde sürdürdü. Aynı yıl içinde Adanalı Tayfur isimli ilk filminin başrolünde oynayan isim, bu sayede Yeşilçam sinemasına giriş yapmış oldu. Sonraki altı yıl içinde başrolünde olduğu Şıpsevdi (1963), Hızır Dede (1964) ve Şaka ile Karışık (1965) dahil olmak üzere yaklaşık 50 siyah beyaz filmde rol alan Ajda Pekkan, oyunculuğu bıraktı ve artık tamamen şarkıcılığa odaklandı.

        Ünlü şarkıcı, kariyerinin ilk yirmi yılında yurtdışına ait besteler üzerine Türkçe söz yazılarak oluşturulan onlarca aranjman şarkıyı seslendirdi. Genellikle Fikret Şeneş'in sözlerini yazdığı "Kimler Geldi Kimler Geçti", "Palavra Palavra", "Sana Neler Edeceğim", "Hoş Gör Sen", "Sana Ne Kime Ne", "Bambaşka Biri", "Uykusuz Her Gece" ve "O Benim Dünyam" gibi şarkılar hem Pekkan'ın hem de Türk pop müziğinin en bilinen şarkıları haline geldi. 1990'lı yıllardan itibaren kariyerinin aranjmanlar sonrasındaki döneminde ise Şehrazat ve Sezen Aksu başta olmak üzere farklı bir şarkı yazarı kadrosuyla çalıştı. Bu zaman diliminde "Yaz Yaz Yaz", "Sarıl Bana", "Eğlen Güzelim", "Vitrin", "Aynen Öyle" ve "Yakar Geçerim" gibi pek çok şarkısı listelerin üst sıralarına çıkmayı başardı.

        Şarkıcının şöhreti 1970'ler boyunca öncelikle Avrupa olmak üzere dünyada giderek arttı ve farklı ülkelerde verdiği konserlerle daha da ünlendi. Bununla birlikte 1978 yılında Fransızca bir albüm kaydeden Ajda Pekkan'ın popülerliğinin artmasıyla 1980 yılında gerçekleşen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmesi için bir baskı oluştu ve Pekkan yarışmaya katılmayı isteksiz olsa da kabul etti. Ülke sınırları içinde beğeni toplayan "Pet'r Oil" şarkısının yarışmada on beşinci olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayınca bir süre gözleerden kayboldu.

        Şarkı kayıtları 15 milyonun üzerinde satan Ajda Pekkan, ülkesinde tüm zamanların en çok satan şarkıcılarından biridir. Devlet Sanatçısı unvanı ile Sanat ve Edebiyat Nişanı'na sahip olan sanatçı, Hürriyet gazetesinin hazırladığı Türkiye'nin En İyi 100 Albümü listesinde üç albümüyle birden yer almayı başardı. 2016 yılında The Hollywood Reporter dergisinin Gösteri Dünyasının En Güçlü 100 Kadını listesinde yer alan Pekkan, güçlü kadın hikâyeleri anlatan birçok şarkısı ile de konuşuldu.
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