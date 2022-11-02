Ajda Pekkan DÜŞTÜ MÜ, sağlık durumu nasıl? Son dakika Ajda Pekkan'a ne oldu, neden ameliyata alındı? İşte son durumu...

Ünlü şarkıcı, kariyerinin ilk yirmi yılında yurtdışına ait besteler üzerine Türkçe söz yazılarak oluşturulan onlarca aranjman şarkıyı seslendirdi. Genellikle Fikret Şeneş'in sözlerini yazdığı "Kimler Geldi Kimler Geçti", "Palavra Palavra", "Sana Neler Edeceğim", "Hoş Gör Sen", "Sana Ne Kime Ne", "Bambaşka Biri", "Uykusuz Her Gece" ve "O Benim Dünyam" gibi şarkılar hem Pekkan'ın hem de Türk pop müziğinin en bilinen şarkıları haline geldi. 1990'lı yıllardan itibaren kariyerinin aranjmanlar sonrasındaki döneminde ise Şehrazat ve Sezen Aksu başta olmak üzere farklı bir şarkı yazarı kadrosuyla çalıştı. Bu zaman diliminde "Yaz Yaz Yaz", "Sarıl Bana", "Eğlen Güzelim", "Vitrin", "Aynen Öyle" ve "Yakar Geçerim" gibi pek çok şarkısı listelerin üst sıralarına çıkmayı başardı.

Şarkıcının şöhreti 1970'ler boyunca öncelikle Avrupa olmak üzere dünyada giderek arttı ve farklı ülkelerde verdiği konserlerle daha da ünlendi. Bununla birlikte 1978 yılında Fransızca bir albüm kaydeden Ajda Pekkan'ın popülerliğinin artmasıyla 1980 yılında gerçekleşen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmesi için bir baskı oluştu ve Pekkan yarışmaya katılmayı isteksiz olsa da kabul etti. Ülke sınırları içinde beğeni toplayan "Pet'r Oil" şarkısının yarışmada on beşinci olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayınca bir süre gözleerden kayboldu.

Şarkı kayıtları 15 milyonun üzerinde satan Ajda Pekkan, ülkesinde tüm zamanların en çok satan şarkıcılarından biridir. Devlet Sanatçısı unvanı ile Sanat ve Edebiyat Nişanı'na sahip olan sanatçı, Hürriyet gazetesinin hazırladığı Türkiye'nin En İyi 100 Albümü listesinde üç albümüyle birden yer almayı başardı. 2016 yılında The Hollywood Reporter dergisinin Gösteri Dünyasının En Güçlü 100 Kadını listesinde yer alan Pekkan, güçlü kadın hikâyeleri anlatan birçok şarkısı ile de konuşuldu.