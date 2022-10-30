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    • Magazin
    • 30.10.2022 23:46
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    • 30.10.2022 23:52
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    Hangisi, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde yer alan bir atasözü değildir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Hangisi, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde yer alan bir atasözü değildir?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    Hangisi, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde yer alan bir atasözü değildir?

    Hangisi, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde yer alan bir atasözü değildir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Hangisi, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde yer alan bir atasözü değildir?

    A) Bugünün işini yarına bırakma

    B) Zürafının düşkünü, beyaz giyer kış günü

    C) Ziyaretin kısası makbüldür

    D) İşleyen demir pas tutmaz

    Cevap: C

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    Haberler Magazin Hangisi, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde yer alan bir atasözü değildir?
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