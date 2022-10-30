Hangisi, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde yer alan bir atasözü değildir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...



İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Hangisi, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde yer alan bir atasözü değildir?

A) Bugünün işini yarına bırakma

B) Zürafının düşkünü, beyaz giyer kış günü

C) Ziyaretin kısası makbüldür

D) İşleyen demir pas tutmaz

Cevap: C