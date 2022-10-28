SON DAKİKA: Necati Şaşmaz sağlık durumu nasıl, hastanede mi? Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kısa bir süre sonra Osman Sınav'la bir iş görüşmesi gerçekleştirdi. Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de baş rolde düşünüyorum" sözlerine, "düşünmek istiyorum" diye cavp veren Necati Şaşmaz, bir ay sonra bu teklifi kabul etti.

Necati Şaşmaz, 2003 yılında gösterilmeye başlayan Kurtlar Vadisi adlı yapımda "Polat Alemdar" karakterinde rol aldı.