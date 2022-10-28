SON DAKİKA: Necati Şaşmaz sağlık durumu nasıl, hastanede mi? Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Peki Necati Şaşmaz öldü mü, sağlık durumu nasıl, hastanede mi? Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?
NECATİ ŞAŞMAZ SAĞLIK DURUMU NASIL?
Son dakika... Necati Şaşmaz'ın bir önceki gün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Oyununun anjiyo yapıldığı, başarılı geçen ameliyatın 3 saat sürdüğü ve daha sonra yoğun bakım servisine kaldırıldğı kaydedildi.
Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da doğdu. Tam adı Muhammed Necati Şaşmaz'dır. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi var. Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, eğitimini Kanada'da tamamladı.
ABD'de 6 sene kalan Şaşmaz, 2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyarete geldiğinde geri dönüş uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldı. Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz, ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti.
Hayatını Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı.