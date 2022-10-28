Kısmetse Olur yarışma programı ile tanınan Aycan Varış: “Öncesinde hepimiz hiçtik”

Kısmetse Olur programı ile tanınan Aycan Varış Bi' Başka YouTube kanalında Ecem Sokur'un konuğu oldu. Arkadaşının eski eşi ile sevgili olduğu yönünde çıkan magazin haberlerine cevap veren Varış, "İlişkim çok güzel gidiyor. İlk başta çok tepki aldım. Benim tepki almamdaki sebep ben daha önce hiç evlenip boşanmadım, evlenmiş boşanmış birisiyle sevgili olmam. Benimle tanışmadan 4 sene önce boşanmış bir erkeği sevdim. Mutluyum. Biz tanınır insanlar olduğumuz için bu durumlar sosyal medyada çarpıtılıyor. Ben hayatım boyunca insanlara karşı başımı eğeceğim bir ilişki içerisinde olmadım. İlişkim şu an güzel gidiyor. Allah izin verirse daha da güzel olur. " dedi.
Nasılsın, neler yapıyorsun?
Hayatım çok iyi. Hep çalışmak ile geçiyor. Sosyal medyadan bakınca gezip tozduğum zannediliyor. Ama çok yoğunum. Çalışmayı çok seviyorum.
Kısmetse Olur kurgu muydu? Senin için nasıldı?
O programdan çıkanların konuşmalarına denk geliyorum. O programdan önce hepimiz hiçtik. Pişman olanlar bu raddeye gelemezdi. Ben o program sayesinde tanındım. Sevildim, belli bir kitleye ulaştım. O programa çok teşekkür ediyorum. Başka bir şekilde tanınmak ister misin dersen, evet isterdim. Çünkü programda hayatımızın her anı ortadaydı. Ama asla pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Programın %95'i gerçekti. Televizyon programı olduğu için yönlendirmeler vardı.
Programa katılmaya nasıl karar verdin?
Ben ünlü olmak isteyen bir tip değildim. Hatta programın ilk sezonunu arkadaşlarım izliyordu. Programın sahte olduğunu düşünüyordum. Ama olacağı varmış. Yönetmenini, yapımcısını annem tanıyordu. Ben ağzı laf yapan biriyim. Zaten programda da görmüşsünüzdür. 3 saatlik programın 2,5 saatinde ben varım. İşte Benim Stilim için gittim ama program çoktan başlamıştı. Kısmetse Olur var kesin katılıyorsun dediler. Ertesi gün çekimdeydim. Hiç planlı bir durum yok. Ailemin haberi yoktu. 1 ay sonra program ekrana verildiği zaman gördüler. Reddettiler.
Yarışmadayken çok sinirlendiğin bir an vardı ve Gamze ile tartıştığın sırada hastalığını dile getirmiştin. Çok özel değilse bizimle paylaşabilir misin?
Aslında izlendiğinde ya da bir başkası o video da olsa ben de gülerdim. O zamanlar benim çok kötü bir dönemimdi. Annem tedavi görüyordu. Tedavi gördüğü zaman beni setten göndermediler. Ve programın başından sonuna kadar ben vardım. Sürekli seni çektikleri için bunalıyorsun. Dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil. İstediğin zaman yemek yiyemiyorsun, istediğin zaman su içemiyorsun. Kavga etmek istemiyorsun ama sana bulaşıyorlar. 8 kadın aynı evde. Psikolojimin bitik olduğu bir zamandı. Sözleşme olduğu için de kafamıza göre çıkamıyoruz. Annemin tedavi olduğu gün ağladım. Beni göndermediler. Allayıp pullayıp haftanın finaline çıkarttılar. Set ekibinden birisi antidepresan verdi. Ben hayatımda hiç bu kadar ağır bir ilaç kullanmamıştım. Sandalyede zor oturuyordum. O sırada o videoda yer alan yarışmacı annem hakkında kötü bir söz söyledi. Küfür etti. Ayakkabımı çıkartıp atmaya çalışmışım. Hatırlamıyordum. Video da izleyince gördüm.