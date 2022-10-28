Kısmetse Olur yarışma programı ile tanınan Aycan Varış: “Öncesinde hepimiz hiçtik”

Kısmetse Olur programı ile tanınan Aycan Varış Bi' Başka YouTube kanalında Ecem Sokur'un konuğu oldu. Arkadaşının eski eşi ile sevgili olduğu yönünde çıkan magazin haberlerine cevap veren Varış, "İlişkim çok güzel gidiyor. İlk başta çok tepki aldım. Benim tepki almamdaki sebep ben daha önce hiç evlenip boşanmadım, evlenmiş boşanmış birisiyle sevgili olmam. Benimle tanışmadan 4 sene önce boşanmış bir erkeği sevdim. Mutluyum. Biz tanınır insanlar olduğumuz için bu durumlar sosyal medyada çarpıtılıyor. Ben hayatım boyunca insanlara karşı başımı eğeceğim bir ilişki içerisinde olmadım. İlişkim şu an güzel gidiyor. Allah izin verirse daha da güzel olur. " dedi.

Nasılsın, neler yapıyorsun?

Hayatım çok iyi. Hep çalışmak ile geçiyor. Sosyal medyadan bakınca gezip tozduğum zannediliyor. Ama çok yoğunum. Çalışmayı çok seviyorum.

Kısmetse Olur kurgu muydu? Senin için nasıldı?

O programdan çıkanların konuşmalarına denk geliyorum. O programdan önce hepimiz hiçtik. Pişman olanlar bu raddeye gelemezdi. Ben o program sayesinde tanındım. Sevildim, belli bir kitleye ulaştım. O programa çok teşekkür ediyorum. Başka bir şekilde tanınmak ister misin dersen, evet isterdim. Çünkü programda hayatımızın her anı ortadaydı. Ama asla pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Programın %95'i gerçekti. Televizyon programı olduğu için yönlendirmeler vardı.