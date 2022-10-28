50 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? Puan durumu... 28 Ekim 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın finaline gelindi. Programın takipçileri bu haftanın kazananını merak ediyor. Peki 28 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 50 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? İşte 28 Ekim 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu...
28 EKİM 2022 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?
24 - 28 Ekim Haftası Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında birinci olan isim Gülender oldu. Gülender, 50 bin TL ödülü kazandı.
ZUHAL TOPAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Zuhal Topal 46 yaşındadır. Zuhal Topal (d. 23 Eylül 1976, İstanbul), Türk program sunucusu ve dizi oyuncusudur.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır.
12 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.