50 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? Puan durumu... 28 Ekim 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın finaline gelindi. Programın takipçileri bu haftanın kazananını merak ediyor. Peki 28 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 50 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı? İşte 28 Ekim 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu...