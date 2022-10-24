Esin Çepni Hancı: "Bilal ile ayrı kaldığımız süreçte sürekli ağladık"

Esin Çepni, ünlü YouTube kanalı Kafalar'ın üyesi Bilal Hancı ile geçtiğimiz aylarda yaşadığı ayrılığın sebeplerini de açıkladı: Aramızda kötü hiçbir şey yaşanmadı. Ne aldatma ne şiddet ne saygısızlık. Evli olan insanlar anlayacaktır, evliliğin ilk 1 yılı çok zor. Farklı karakterler, huylar. Çatışmalar yaşanıyor. Evliliği beceremediğimizi düşündük. Birbirimize karşı sevgimiz devam ediyordu. Bilal beni bırakamıyordu, ben onu bırakamıyordum. Ayrıldığımız süreçte bir araya geldiğimiz her an sürekli ağladık. Meselelerimizin büyük olmadığını, katlanılabilir olduğunu gördük. Ve barıştık.
Çepni, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, İşte Benim Stilim serüveninden de bahsetti. Influencer, programa yüzde yüz kurgu diyemeyeceğini dile getirerek "'Kalk, halay çek, uzun konuş' gibi talimatlar alıyorduk. Bize ne konuşacağımız söylenmiyordu ama uzun konuşmamız gerektiği bildiriliyordu. 'Eğer uzun konuşmazsan halay çekersin, süreyi öyle doldurursun' diyorlardı" şeklinde konuştu.
Esin nasılsın? Neler yapıyorsun? Sosyal medya macerası nasıl gidiyor?
Harikayım. Sosyal medyada çok aktif değilim ama yeni ajanda aldım. Planımı kalem kalem yazıyorum. Programlı olmaya karar verdim. YouTube kanalı açtım 3-4 video attım ama arkası gelmedi. Bilal ile çalkantılı bir dönemden geçerken oraları boşladım. Ama şimdi tam gaz başlayacağım. İçerik düşünüyorum, fikirler alıyorum. Bir şeyler yapacağım.
Kendinden bahseder misin bize biraz? Çünkü internette seni araştırdığımda çok kısıtlıydı ulaştığım bilgiler.
Tabii. 29 yaşındayım. Aslan burcuyum. Hiçbir özelliğini taşımıyorum. Ortamda şaklabanlık yapmayı severim. İnsanlar gülsün, mutlu olsun isterim. Çok duygusalım ama duygularımı asla yansıtmam. Annem ve ablam var. Kedilerim var. Bilal Hancı ile evliyim biliyorsun. Tez canlıyım, takıntılıyım. Pozitifim. Hiçbir şeyden korkmam. Her şeyin dengede olduğunu düşünürüm. Tek korktuğum şey anını güzel değerlendirememek. Aklıma koyduğumu yaparım.
Beni sevmeyen insanların sevmesini istiyorum
Peki, şimdi aklına koyduğun, gelecekte gerçekleşmesini istediğin bir hedefin var mı?
İçerik çekmeyi, Instagram'ı çok seviyorum. İnsanları güldürmeyi çok istiyorum. Bazen insanlar amacımızın ticari olduğunu düşünüyor. İnan ki Instagram'dan zannettiklerinin onda birini bile kazanmıyorum. Azıcık da kazanmayalım mı zaten? Ufak bir kitlem var. Sürekli link veren biri de değilim. Utanırım. Bilal beni heveslendirmeye çalışır o konuda. "Sana o kadar soru geliyor, sorulanı paylaşsana" der. İnsanları mutlu edebilmenin peşindeyim. Instagram'da büyümek istiyorum. Dışarıda her insanla sarılmak istiyorum. Beni sevmeyen insanların sevmesini istiyorum. İnsanlar beni tanısa gerçekten sever. Ben de kendimi sevdirmek için uğraşırım. İnsanların bana kötü bakmasını, kötü enerjisinin geçmesini istemiyorum. Kötü yorum veya mesaj yazanlarla iletişime geçiyorum. Ama daha kötü tepkiler geliyor. "Bu da kendini nimetten saydı. Sen kimsin?" gibi yorumlar alıyorum. Ben biri olduğumu iddia etmiyorum. İçerik üretiyorum. İstemezsen takip etmezsin.