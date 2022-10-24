Esin Çepni Hancı: "Bilal ile ayrı kaldığımız süreçte sürekli ağladık"

Babamın o sözü travmam oldu

Oyunculukla da ilgileniyorsun. Bu alanda bir şeyler yapacak mısın? Bir atılımın var mı?

2 yıl tiyatro eğitimi aldım. Çok sevdim. Küçüklükten beri çok kararsız bir insanım. Her şey olma eğilimim vardı. Ve her şeyi olabileceğim tek meslek oyunculuk. 6 yaşımdayken bahçede oynarken bir yönetmen kadın beni görüyor ve gelip annemle görüşüyor. "Kızının hayal gücü ne kadar geniş. Bizim bir dizimiz var, çocuk karakter alacağız. Değerlendirir misin?" demiş. Ben çok istedim, havalara uçtum. Elime textler geldi. Okudum, çalıştım. Ama o dönem annemle babam ayrıydı. Velayetim babamdaydı. Annem babama sordu. Babam izin vermedi ve çok kötü bir cümleyle cevapladı. Ben de o günden beri ne olacağımı asla bilemiyorum. Travmam oldu. Bilal ile evlendikten sonra beni o sosyal medya konusunda teşvik etti. Çağın değiştiğini, sosyal medyada görünür olduktan sonra da oyunculukta ilerlenebileceğini söyledi. "Senin için film bile yazılır" dedi. Kendilerinden örnek verdi. İyi bir menajerle anlaşabilirsem auditionlar çekmeye devam etmek, bu işte var olmak istiyorum.

Kafalar grubunun eşleriyle olan sıkıntı gerçeği yansıtmıyordu

Kafalar grubunun eşleriyle nasıl anlaşıyorsun? Bir dönem aranızda çeşitli anlaşmazlıkların olduğu iddia edilmişti. Gerçeği yansıtıyor muydu?

Tam olarak yansıtmıyordu. Gerçeği yansıtan kişi bendim sanırım. Benim de yansıtmamam gereken şeyler yansıdı. Öfkeyle konuştum. Sonra herkes kendince yorumladı. Bizim aramızda hiçbir zaman kavga olmadı ne Selen ile ne Sena ile. Ama yanlış anlaşılma yaşadık. Birbirimizi yeni tanıyorduk. Kafalar ekibi çok yakın diye biz de öyle olmak zorundaymışız gibi hissettik. Ayarsız bir samimiyet kurduk aramızda. Aslında gerek yoktu. Zaman verebilirdik birbirimize. Yanlış anladık birbirimizi. Sonra düzelttik durumu. Diyalog kurduk, anlayışlı olduk. Selen ile görüşürüz. Kahvemizi içeriz. Aramızda bir gerginlik yok.