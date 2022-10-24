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    • Magazin
    • 25.10.2022 09:29
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    • 25.10.2022 09:30
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    Yeşil ışık yaktı! ''Olabilir, bakıyorum'' 7 yıl önce yayınlanan Medcezir dizisiyle ilgili Serenay Sarıkaya'dan heyecanlandıran açıklama!

    Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan heyecanlandıran televizyon dizisi açıklaması geldi. 7 yıl önce yayınlanan Medcezir dizisi halen eski bölümleriyle izleniyor. Amerikan yapımı The O.C. dizisinden uyarlanan fenomen dizinin final yapmasının ardından bir daha televizyon dizilerinde göremediğimiz ünlü oyuncu yaptığı açıklamalayla hayranlarının içini kıpır kıpır yaptı. Sarıkaya, ''Olabilir, bilmiyorum. Bakıyorum, henüz bir şeye karar vermedim.'' dedi. İşte detaylar...

    7 yıl önce yayınlanan Medcezir dizisiyle ilgili Serenay Sarıkaya’dan heyecanlandıran açıklama!

    Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Medcezir dizisi 2013-2015 yıllarında yayınlandı. 77. bölümü ile final yapan dizi ile birlikte Sarıkaya uzun bir süre televizyon ekranlarında yer almadı. Dijital platformlarda seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu Fİ dizisi ile büyük başarı yakaladı. Son olarak yaptığı açıklama ile hayranlarını heyecanlandırdı. Peki neler oluyor?

    İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde ilk başrolünü üstlendi.

    Son dönemlerin aranan oyuncusu olan ünlü isim bir süredir Kral Kaybederse adlı dizi ile anılıyor. İddiaya göre Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol oynaması planlanan dizi için uçuk bir ücret talep edince anlaşma sağlanamadı.

        SERENAY SARIKAYA'DAN KIVANÇ TATLITUĞ AÇIKLAMASI

        "Bir dizi içinde adınız geçiyordu. Hatta Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber oynayacağınız söyleniyordu. Kıvanç bey projeden ayrıldı. Doğru muydu?" sorusu yöneltilen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, "Valla gelişmelerden hiç haberim yok. Ben henüz bir şey okumadım, henüz bir şey kabul etmedim. Okuyup kararımı vereceğim" yanıtını verdi.

        TELEVİZYON DİZİLERİNE YEŞİL IŞIK!

        Öte yandan 7 yıldır ulusal bir televizyon kanalında bir dizisi yayınlanmayan Serenay Sarıkaya, bu yönde gelecek tekliflere açık olduğunu ve bazı projeleri de okuyacağını söyledi. Serenay Sarıkaya, televizyon dizisi konusunda bir gelişme olup olmadığını soran muhabire şu yanıtı verdi:

        "Olabilir, bilmiyorum. Bakıyorum, henüz bir şeye karar vermedim. Ama olabilir."
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