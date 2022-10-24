Yeşil ışık yaktı! ''Olabilir, bakıyorum'' 7 yıl önce yayınlanan Medcezir dizisiyle ilgili Serenay Sarıkaya'dan heyecanlandıran açıklama!

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Medcezir dizisi 2013-2015 yıllarında yayınlandı. 77. bölümü ile final yapan dizi ile birlikte Sarıkaya uzun bir süre televizyon ekranlarında yer almadı. Dijital platformlarda seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu Fİ dizisi ile büyük başarı yakaladı. Son olarak yaptığı açıklama ile hayranlarını heyecanlandırdı. Peki neler oluyor?
İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde ilk başrolünü üstlendi.
Son dönemlerin aranan oyuncusu olan ünlü isim bir süredir Kral Kaybederse adlı dizi ile anılıyor. İddiaya göre Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol oynaması planlanan dizi için uçuk bir ücret talep edince anlaşma sağlanamadı.