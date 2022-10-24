Yeşil ışık yaktı! ''Olabilir, bakıyorum'' 7 yıl önce yayınlanan Medcezir dizisiyle ilgili Serenay Sarıkaya'dan heyecanlandıran açıklama!

TELEVİZYON DİZİLERİNE YEŞİL IŞIK!

Öte yandan 7 yıldır ulusal bir televizyon kanalında bir dizisi yayınlanmayan Serenay Sarıkaya, bu yönde gelecek tekliflere açık olduğunu ve bazı projeleri de okuyacağını söyledi. Serenay Sarıkaya, televizyon dizisi konusunda bir gelişme olup olmadığını soran muhabire şu yanıtı verdi:

"Olabilir, bilmiyorum. Bakıyorum, henüz bir şeye karar vermedim. Ama olabilir."