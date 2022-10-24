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    • Magazin
    • 24.10.2022 15:04
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    • 24.10.2022 15:04
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    Gönül Dağı'nın nasipsiz Dilek'iydi! Gülsim Ali hayranlarına müjde! Sonunda izleyicinin isteği oldu! Ayrıldı, kimsenin ruhu bile duymadı!

    TRT 1 ekranlarının ilgi ile izlenen dizisi Gönül Dağı 74. bölümüyle önümüzdeki Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak. Geçtiğimiz son bölümlerde o oyuncunun rol almaması Gülsim Ali hayranlarını mutlu etti. Sonunda izleyicinin isteği oldu! Gönül Dağı'nda Dilek karakterinin ölmesiyle Gülsim Ali İlhan'ın da hikayesi sona ermişti. Diziden ayrılan oyuncunun gidişi sevenlerini üzmüştü. Yerine gelen hiçbir oyuncu ise Gülsim Ali'nin yerini dolduramayacağı düşünülüyordu. Bu yüzden Gülsim Ali hayranları Berfin Kıymaz'a bir türlü ısınımamamıştı. Peki neler oluyor? İşte son gelişmeler...

    Gönül Dağı’nın nasipsiz Dilek’iydi!

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Gönül Dağı, 2. sezonuyla son haftaların en çok konuşulan dizileri arasında yer alıyor. Sezon finalinde Dilek'in ölümü herkesi kahretmişti. Başrollerini Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan'ın paylaştığı dizide İlhan'ın vedası izleyiciyi bir hayli üzmüştü. Geçtiğimiz Cumartesi akşam ekranlara gelen 73.bölümde yaşananlar ise seyircilerin ağzını açık bıraktı. Dizide bir veda daha yaşandı İşte merak edilenler...

    DİLEK KARAKTERİNİN YERİNE GELMİŞTİ

    TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'ndan gelen yeni karar sosyal medyayı salladı. Sessiz sedasız gönderildi, kimsenin ruhu bile duymadı.

    Gülsim Ali İlhan'ın hayat verdiği Dilek karakteri, geçtiğimiz sezon kayalıkların altında kalacak ölmüştü. Yeni sezonda Gülsim Ali İlhan'ın yerine Berfin Kıymaz rol almaya başlamıştı.

    SESSİZ SEDASIZ GİTTİ

    Aynı Dilek gibi dizide mühendis olan Aylin, tepkilere neden olmuştu. Birçok kişi Aylin'in aynı Dilek'e benzemesinden yakınarak; Taner'in eşini daha yeni kaybettiğini dile getirmişti. Berfin Kıymaz ise diziden sessiz sedasız çıkarıldı. Son iki bölümdür görünmeyen Berfin Kıymaz'ın yerine ise bambaşka bir isim geldi.
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        Haberler Magazin Gönül Dağı'nın nasipsiz Dilek'iydi! Gülsim Ali hayranlarına müjde! Sonunda izleyicinin isteği oldu! Ayrıldı, kimsenin ruhu bile duymadı!
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