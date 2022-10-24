Gönül Dağı'nın nasipsiz Dilek'iydi! Gülsim Ali hayranlarına müjde! Sonunda izleyicinin isteği oldu! Ayrıldı, kimsenin ruhu bile duymadı!

SESSİZ SEDASIZ GİTTİ

Aynı Dilek gibi dizide mühendis olan Aylin, tepkilere neden olmuştu. Birçok kişi Aylin'in aynı Dilek'e benzemesinden yakınarak; Taner'in eşini daha yeni kaybettiğini dile getirmişti. Berfin Kıymaz ise diziden sessiz sedasız çıkarıldı. Son iki bölümdür görünmeyen Berfin Kıymaz'ın yerine ise bambaşka bir isim geldi.