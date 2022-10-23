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    • Magazin
    • 23.10.2022 21:51
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    • 23.10.2022 21:59
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    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Temmuz 2021 verilerine göre Türkiye'de nüfus kütüklerine kayıtlı en çok kullanılan 50 soyadı arasında hangi ikisi yoktur?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Temmuz 2021 verilerine göre Türkiye'de nüfus kütüklerine kayıtlı en çok kullanılan 50 soyadı arasında hangi ikisi yoktur?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Temmuz 2021 verilerine göre Türkiye’de nüfus kütüklerine kayıtlı en çok kullanılan 50 soyadı arasında hangi ikisi yoktur?

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Temmuz 2021 verilerine göre Türkiye'de nüfus kütüklerine kayıtlı en çok kullanılan 50 soyadı arasında hangi ikisi yoktur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Temmuz 2021 verilerine göre Türkiye'de nüfus kütüklerine kayıtlı en çok kullanılan 50 soyadı arasında hangi ikisi yoktur?

    A) Ceylan ve Kartal

    B) Doğan ve Şahin

    C) Kurt ve Koç

    D) Askan ve Kaplan

    Cevap: A şıkkı 'Ceylan ve Kartal'

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    Haberler Magazin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Temmuz 2021 verilerine göre Türkiye'de nüfus kütüklerine kayıtlı en çok kullanılan 50 soyadı arasında hangi ikisi yoktur?
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