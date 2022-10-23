6 ayda yaklaşık 7164 kilometre yol gidip dünyanın en büyük GSP çizimi yaparak Guinness Dünya Rekorlarına giren Yasuşi Takahaşi'nin bu çizimle yazdığı cümlenin Türkçe çevirisi hangisidir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: 6 ayda yaklaşık 7164 kilometre yol gidip dünyanın en büyük GSP çizimi yaparak Guinness Dünya Rekorlarına giren Yasuşi Takahaşi'nin bu çizimle yazdığı cümlenin Türkçe çevirisi hangisidir?

A) Seni seviyorum

B) Merhaba Dünya

C) Evlen benimle

D) Bunu yazan Yasuşi

Cevap: C şıkkı 'Evlen benimle'