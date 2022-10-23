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    • Magazin
    • 23.10.2022 21:56
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    • 23.10.2022 21:58
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    6 ayda yaklaşık 7164 kilometre yol gidip dünyanın en büyük GSP çizimi yaparak Guinness Dünya Rekorlarına giren Yasuşi Takahaşi'nin bu çizimle yazdığı cümlenin Türkçe çevirisi hangisidir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"6 ayda yaklaşık 7164 kilometre yol gidip dünyanın en büyük GSP çizimi yaparak Guinness Dünya Rekorlarına giren Yasuşi Takahaşi'nin bu çizimle yazdığı cümlenin Türkçe çevirisi hangisidir? " sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    6 ayda yaklaşık 7164 kilometre yol gidip dünyanın en büyük GSP çizimi yaparak Guinness Dünya Rekorlarına giren Yasuşi Takahaşi’nin bu çizimle yazdığı cümlenin Türkçe çevirisi hangisidir?

    6 ayda yaklaşık 7164 kilometre yol gidip dünyanın en büyük GSP çizimi yaparak Guinness Dünya Rekorlarına giren Yasuşi Takahaşi'nin bu çizimle yazdığı cümlenin Türkçe çevirisi hangisidir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: 6 ayda yaklaşık 7164 kilometre yol gidip dünyanın en büyük GSP çizimi yaparak Guinness Dünya Rekorlarına giren Yasuşi Takahaşi'nin bu çizimle yazdığı cümlenin Türkçe çevirisi hangisidir?

    A) Seni seviyorum

    B) Merhaba Dünya

    C) Evlen benimle

    D) Bunu yazan Yasuşi

    Cevap: C şıkkı 'Evlen benimle'

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    Haberler Magazin 6 ayda yaklaşık 7164 kilometre yol gidip dünyanın en büyük GSP çizimi yaparak Guinness Dünya Rekorlarına giren Yasuşi Takahaşi'nin bu çizimle yazdığı cümlenin Türkçe çevirisi hangisidir?
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