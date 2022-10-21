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    • Magazin
    • 21.10.2022 19:49
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    • 21.10.2022 19:49
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    Bir Küçük Gün Işığı’ndan nefes kesen bölüm! Elif kaza gecesi olanları öğrenebilecek mi?

    Yapımını NGM’nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif’in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan “Bir Küçük Gün Işığı” Pazartesi günleri atv’de ekranlara geliyor. Heyecanla beklenen yeni bölüme dair detaylar ise önce ortaya çıktı. Bakın başrolünü Seray Kaya ile Berk Oktay’ın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı 8. bölümde neler olacak...

    Elif kaza gecesi olanları öğrenebilecek mi?

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

    "YÜZLEŞME"
    Fırat, Hakan'ın kaza yaptığı gece, kendi arabasından alınmış görüntüleri izleyince sarsılır. Onu kimin tehdit ettiğini bulup ortaya çıkaracaktır.

    Elif ise dolandırılmış, Fulya'nın emeklilik fonunu kaptırmıştır. Elif buna izin vermeyecek, ne pahasına olursa olsun parayı geri alacaktır.

    Ümran, Elif'in, Fırat'ın etrafında olmasından rahatsız, Sude'yle yakınlaşmaları için uğraşırken Fırat'ı çok zor bir duruma düşürür.

    Fırat, Elif'e tüm gerçeği, Hakan'ın kaza yaptığı geceyi anlatmaya karar verdiği sırada, Elif kaza gecesi olanları başka bir şekilde öğrenmek üzeredir.

    Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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    Haberler Magazin Bir Küçük Gün Işığı’ndan nefes kesen bölüm! Elif kaza gecesi olanları öğrenebilecek mi?
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