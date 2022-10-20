Duy Beni’nin Ayşe’si Gökçe Güneş Doğrusöz: "Şöhret isteyen bir çocuktum"

Gökçe Güneş Doğrusöz, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, Duy Beni'den sonra gelen popülerlikle hayatında değişen bir şey olmadığını söyledi: Her zamanki gibiyim. Çıkıyorum, geziyorum, dolaşıyorum. Hareketlerimin kısıtlanması gerekti belki. Tanınmaya başladım çünkü. Belki evden çıkmadan saçımı taramam gerekiyordur. Ama ben o gün taramıyorsam yine taramıyorum. Çünkü "Ay fotoğraf çekildim seyirciyle, nasıl çıkacağım?" kaygısı olan biri değilim.
Nasılsın Gökçe? Nasıl gidiyor hayat?
İyiyim, çok güzel gidiyor. Yoğun gidiyor ama çok mutluyuz.
İlk dizi projenin böyle sevilmesi, karşılık bulması ne hissettiriyor?
Bunu bekliyordum aslında. Şaşkın değilim o yüzden. Çok mutluyum. İyi hissettiriyor. Her şey doğal gelişiyormuş gibi geliyor. Bir korku yok aslında. Sadece başta biraz afalladık.
Hangi nüans sana 'bunu bekliyordum' dedirtti peki? Senaryo mu, ekip mi, oyuncular mı?
Senaryoyu okumadan ekiple tanıştık. Tanışma süreci çok hızlı gelişti. Senaryoyu da sevdim, ekibi görünce de hissettim. Hepsi bir bütündü aslında benim için.
Ayşe, benim için hep başka bir yerde olacak
'Ayşe' ne ifade ediyor senin için?
Romantize ederek söylemiyorum ama Ayşe benim için çok şey ifade ediyor. Bir şeyler öğreniyorum ondan. Onun neyi neden yaptığını anlamaya, algılamaya çalışıyorum. Ayşe, hep başka bir yerde olacak benim için. Çok seviyorum.
Ayşe olmasaydın hangi karakteri canlandırmak isterdin? Neden?
Aziz... Gerçi Burak Can çok güzel oynuyor. Ve oynarken çok eğleniyor. Burak hoşuma gidiyor oynarken. Renkli ve belirgin katmanları var Aziz karakterinin.
İbrahim Yıldız, çok iyi bir partner
Senin de bir shipin var, AyDağ... İbrahim Yıldız ile iletişiminiz nasıl? Nasıl bir partner?
İbrahim çok iyi bir partner, çok tatlı bir insan. Onunla tanıştığım günü de çok net hatırlıyorum. Annemi arayıp "Partnerim çok müthiş biri, çok sevdim. Çok tatlı ve yakışıklı" dediğimi hatırlıyorum. Hala daha çok keyifli gidiyor. Onunla oynarken güvende ve rahat hissediyorum.
Bu shipleme mevzuuna nasıl bakıyorsun? Bir raddeden sonra shipledikleri isimleri gerçek hayatta da bir arada görmek istiyor fanlar. Bu isteklerini yoğun bir şekilde sosyal medya hesaplarından sizi etiketleyerek ya da mesaj atarak dile getiriyorlar. Rahatsız edici olmuyor mu? Karakterlerin önüne geçiyor mu shipler?
Bana tatlı geliyor ship mevzuu. Ship karakterin önüne geçemez bence. Her karakter kendini var etmeye devam ediyor. Editleri severek izliyorum. Bana tatlı geliyor.