Duy Beni’nin Ayşe’si Gökçe Güneş Doğrusöz: "Şöhret isteyen bir çocuktum"

Gökçe Güneş Doğrusöz, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, Duy Beni'den sonra gelen popülerlikle hayatında değişen bir şey olmadığını söyledi: Her zamanki gibiyim. Çıkıyorum, geziyorum, dolaşıyorum. Hareketlerimin kısıtlanması gerekti belki. Tanınmaya başladım çünkü. Belki evden çıkmadan saçımı taramam gerekiyordur. Ama ben o gün taramıyorsam yine taramıyorum. Çünkü "Ay fotoğraf çekildim seyirciyle, nasıl çıkacağım?" kaygısı olan biri değilim.

Nasılsın Gökçe? Nasıl gidiyor hayat?

İyiyim, çok güzel gidiyor. Yoğun gidiyor ama çok mutluyuz.

İlk dizi projenin böyle sevilmesi, karşılık bulması ne hissettiriyor?

Bunu bekliyordum aslında. Şaşkın değilim o yüzden. Çok mutluyum. İyi hissettiriyor. Her şey doğal gelişiyormuş gibi geliyor. Bir korku yok aslında. Sadece başta biraz afalladık.

Hangi nüans sana 'bunu bekliyordum' dedirtti peki? Senaryo mu, ekip mi, oyuncular mı?

Senaryoyu okumadan ekiple tanıştık. Tanışma süreci çok hızlı gelişti. Senaryoyu da sevdim, ekibi görünce de hissettim. Hepsi bir bütündü aslında benim için.