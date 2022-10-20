Güney Koreli K-pop grubu BTS, dünyada en çok dinlenen grupların başında geliyor. Üyelerinin bir süredir askere gidip gitmeyeceği araştırılıyor. Ülkede de tartışmaya yol açan konu nihayet karara bağlandı. Açıklama geldi! Peki BTS askere mi gidecek? BTS askere ne zaman gidecek? BTS üyesi Jin kaç ay askerlik yapacak? Kore'de askerlik süresi ne kadar, kaç yıl?
BTS ASKERE Mİ GİDECEK, NE ZAMAN?
Güney Kore'de sporcular, atletler ve klasik müzik alanında çalışan müzisyenler, ülkeye halihazırda katkıda bulundukları için imtiyaz tanınarak askere gitme zorunluluğu bulunmuyor.
Bunun dışında 18-28 yaş arası sağlıklı her erkeğin iki yıl zorunlu askerlik görevini yerine getirmesi gerekiyor.
Pop müzisyenleri ise bu kategoride yer almadığından BTS üyelerinin askere gitme zorunluluğu bulunuyor.
BTS ÜYESİ JİN NE ZAMAN ASKERE GİDECEK? AÇIKLAMA GELDİ
Ülkeye kültürel katkı sağladığı gerekçesiyle 30 yaşına kadar askerlikten muaf tutulan grup üyelerinden 1992 doğumlu Jin'in (Kim Seok-jin) bu yıl zorunlu askerlik görevini yerine getireceği açıklandı.
Yedi üyeli grubun diğer üyelerinin de 30 yaşına geldiğinde askere gideceği ifade edildi.
Güney Kore'de 18 ila 24 yaş arasındaki tüm erkeklerin 20 ay askere gitmesi gerekiyor.