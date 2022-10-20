Güney Koreli K-pop grubu BTS, dünyada en çok dinlenen grupların başında geliyor. Üyelerinin bir süredir askere gidip gitmeyeceği araştırılıyor. Ülkede de tartışmaya yol açan konu nihayet karara bağlandı. Açıklama geldi! Peki BTS askere mi gidecek? BTS askere ne zaman gidecek? BTS üyesi Jin kaç ay askerlik yapacak? Kore'de askerlik süresi ne kadar, kaç yıl?