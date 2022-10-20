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    • Magazin
    • 20.10.2022 14:31
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    • 20.10.2022 14:31
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    BTS askere mi gidecek? BTS askere ne zaman gidecek? BTS üyesi Jin kaç ay askerlik yapacak? Kore'de askerlik süresi!

    Güney Kore'de 18 ila 24 yaş arasındaki tüm erkeklerin 20 ay askere gitmesi gerekiyor. 7 üyeden oluşan Güney Koreli BTS grubunun üyelerinin de askerlik yaşı geldi. Bu nedenle ülkede bir süredir tartışma yaşanıyordu. Mevcut yasaya göre, yalnızca Olimpiyat ve Asya Oyunları madalya sahipleri ve dünya çapında tanınan ödüllü klasik müzisyenler, muaf tutuluyor ya da alternatif kamu hizmeti yapmalarına izin veriliyor. Dolayısıyla BTS grubunun üyelerinin de askere gitmesi gerektiği savunuluyor. Peki BTS askere mi gidecek? BTS askere ne zaman gidecek? Önce Jin! BTS üyesi Jin kaç ay askerlik yapacak?

    BTS askere mi gidecek?

    Güney Koreli K-pop grubu BTS, dünyada en çok dinlenen grupların başında geliyor. Üyelerinin bir süredir askere gidip gitmeyeceği araştırılıyor. Ülkede de tartışmaya yol açan konu nihayet karara bağlandı. Açıklama geldi! Peki BTS askere mi gidecek? BTS askere ne zaman gidecek? BTS üyesi Jin kaç ay askerlik yapacak? Kore'de askerlik süresi ne kadar, kaç yıl?

    BTS ASKERE Mİ GİDECEK, NE ZAMAN?

    Güney Kore'de sporcular, atletler ve klasik müzik alanında çalışan müzisyenler, ülkeye halihazırda katkıda bulundukları için imtiyaz tanınarak askere gitme zorunluluğu bulunmuyor.

    Bunun dışında 18-28 yaş arası sağlıklı her erkeğin iki yıl zorunlu askerlik görevini yerine getirmesi gerekiyor.

    Pop müzisyenleri ise bu kategoride yer almadığından BTS üyelerinin askere gitme zorunluluğu bulunuyor.

    BTS ÜYESİ JİN NE ZAMAN ASKERE GİDECEK? AÇIKLAMA GELDİ

    Ülkeye kültürel katkı sağladığı gerekçesiyle 30 yaşına kadar askerlikten muaf tutulan grup üyelerinden 1992 doğumlu Jin'in (Kim Seok-jin) bu yıl zorunlu askerlik görevini yerine getireceği açıklandı.

    Yedi üyeli grubun diğer üyelerinin de 30 yaşına geldiğinde askere gideceği ifade edildi.

    Güney Kore'de 18 ila 24 yaş arasındaki tüm erkeklerin 20 ay askere gitmesi gerekiyor.

        Öğrenciler askerlik hizmetini 28 yaşına kadar erteleyebiliyor; Olimpiyat madalyası bulunanlar veya Asya Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcular, yüksek profilli klasik müzik sanatçıları muaf tutuluyor.

        Jin 28 yaşında askere gitmek üzereydi fakat yeni yasa sayesinde üç yıl zorunlu hizmetini ertelemişti.
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