16 Ekim Pazar MasterChef elenen isim kim, en son kim elendi? MasterChef'te bu hafta kim elendi, kim gitti?

Masterchef kim elendi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TV8'in fenomen yarışmasında her Pazar olduğu gibi yine heyecanlı bir eleme gecesi vardı, peki veda eden isim kim oldu? Eleme potasına giren kişilerden en zayıf tabağı çıkaran yarışmacı elenerek hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki, MasterChef'te bu hafta kim elendi, kim gitti? 16 Ekim Pazar MasterChef elenen isim kim, en son kim elendi? İşte detaylar!
MASTERCHEF'TE BU AKŞAM KİM ELENDİ?
MasterChef'te bu akşam elenen isim belli olmadı.
MASTERCHEF'TE MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?
MasterChef'te MasterClass oyunu heyecanı yaşandı.
MasterChef Türkiye son bölümde Masterclass eğitiminin ardından öğrenilenlerin uygulanacağı bir ödül oyunu oynandı ve en başarılı ürünü ortaya koyan isim ödülün sahibi oldu.