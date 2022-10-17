Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 17.10.2022 09:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.10.2022 09:25
    ABONE OL

    16 Ekim Pazar MasterChef elenen isim kim, en son kim elendi? MasterChef'te bu hafta kim elendi, kim gitti?

    Masterchef kim elendi? 16 Ekim Masterchef kim gitti? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıkça araştırılıyor. TV8'in akşam kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada hem heyecanlı hem gergin hem de eğlenceli anlar yaşandı. Peki MasterChef'te bu hafta kim elendi, kim gitti? 16 Ekim Pazar MasterChef elenen isim kim, en son kim elendi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    MasterChef’te bu akşam kim elendi?

    Masterchef kim elendi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TV8'in fenomen yarışmasında her Pazar olduğu gibi yine heyecanlı bir eleme gecesi vardı, peki veda eden isim kim oldu? Eleme potasına giren kişilerden en zayıf tabağı çıkaran yarışmacı elenerek hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki, MasterChef'te bu hafta kim elendi, kim gitti? 16 Ekim Pazar MasterChef elenen isim kim, en son kim elendi? İşte detaylar!

    MASTERCHEF'TE BU AKŞAM KİM ELENDİ?

    MasterChef'te bu akşam elenen isim belli olmadı.

    MASTERCHEF'TE MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

    MasterChef'te MasterClass oyunu heyecanı yaşandı.

    MasterChef Türkiye son bölümde Masterclass eğitiminin ardından öğrenilenlerin uygulanacağı bir ödül oyunu oynandı ve en başarılı ürünü ortaya koyan isim ödülün sahibi oldu.

        MasterChef Türkiye son bölümde oynanan MasterClass ödül oyununda en başarılı ürünü çıkaran isim Çağatay oldu.

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        Mavi Takım

        Ayaz - Kaptan

        Metin

        Çağatay

        Tayfun

        Yağız

        Kıvanç

        Barış

        Serpilay

        Kırmızı Takım

        Burak Kaya - Kaptan

        Büşra

        Gamze

        Görkem

        Atike

        Fatma Nur

        Tolga

        Burak
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Üç madenci arkadaşın acı hikayesi
        Haberler Magazin 16 Ekim Pazar MasterChef elenen isim kim, en son kim elendi? MasterChef'te bu hafta kim elendi, kim gitti?
            SON DAKİKA