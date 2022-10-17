Demiray Erül'ün hastalığı neydi, neden öldü? Demiray Erül kimdir, kaç yaşındaydı, ÖLDÜ MÜ? Oynadığı dizi ve filmler...

Sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül vefat etti. Bu gelişmelerin ardından hayatı ve oynadığı diziler hakkında araştırmalar başladı. Peki, Demiray Erül kimdir, ÖLDÜ MÜ? Demiray Erül'ün hastalığı neydi, neden öldü? Oynadığı dizi ve filmler hangileri? İşte detaylar!
Çiçek Taksi, Cennet Mahallesi, Kurtlar Vadisi, Doktorlar ve Arka Sokaklar gibi uzun soluklu dizilerde rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül vefat etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları değerli sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
Erül'ün cenazesi yarın (17 Ekim) Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Bodrum Ortakent Mezarlığı'na defnedilecek.
- Demiray Erül hakkında
İzmir'de 18 Mayıs 1938'de dünyaya gelen Demiray Erül, sanat yaşamına Şehir Tiyatroları'nda başladı ve uzun süre bu kurumda çeşitli oyunlarda rol aldı.