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    • Magazin
    • 16.10.2022 16:46
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    • 16.10.2022 16:57
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    Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy Güney Amerika'yı salladı! "Hepimizin karanlık ve iyi tarafları var"

    Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy Güney Amerika'yı salladı! Atv ekranlarında yayınlanan, başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi “Kardeşlerim” in sevilen oyuncusu Fadik Sevin Atasoy, Güney Amerika’nın Emmy’si kabul edilen Produ Ödülleri’nde aday gösterildi. Atasoy proje ve hayat verdiği Şengül karakteri için bakın neler söyledi.

    Kardeşlerim’in Şengül’ü Güney Amerika’yı salladı!

    Atv ekranlarında yayınlanan, başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi "Kardeşlerim" in sevilen oyuncusu Fadik Sevin Atasoy, Güney Amerika'nın Emmy'si kabul edilen Produ Ödülleri'nde aday gösterildi.

    Başarılı oyuncu En İyi Yabancı Dizi kategorisinde "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Produ Ödüllerinde aday gösterildi. Latin Amerika ülkelerinde fırtına gibi esen "Kardeşlerim" in şöhreti ülke sınırlarını aştı.

    Okyanus ötesinde de milyonları ekrana bağlayan dizi için gerçekleştirilen röportajda Fadik Sevin Atasoy proje ve hayat verdiği Şengül karakteri için şunları söyledi; "Her sahnede sunduğu nüanslar nedeniyle Sengül'ü oynamanın harika bir fırsat. Nasıl tepki vereceğini asla bilemezsiniz. Hepimizin karanlık ve iyi tarafları var. O da hepimiz gibi, sorunlarla karşı karşıya. Bazen hata bazen de iyi şeyler yapar."

        Şimdi tüm gözler "Kardeşlerim" in başarısını anlatım dilindeki samimiyetine ve doğallığına bağlayan oyuncunun ödülü alıp alamayacağına kilitlendi.

        FADİK SEVİN ATASOY KİMDİR?
        Adını babası Sönmez Atasoy'un, o doğduğunda sahnelediği Fadik Kız adlı oyundan alan Fadik Sevin Atasoy, 1 Ekim 1975 tarihinde oyuncu bir anne-babanın kızı olarak dünyaya geldi.

        Henüz dört yaşındayken Teneke" adlı oyununda rol alan Atasoy, ilköğrenime başlayana kadar, ailesiyle birlikte turnelerde ve sahne arkasında yetişti. İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim almaya başladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümü sınavlarında birinci olan Atiksoy, yine aynı üniversitede yüksek lisansını burslu olarak tamamladı.

            İngiltere, Fransa, Rusya ve Bulgaristan'da tiyatro üzerine eğitim alan Atasoy, kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde de oynadı.

            Sanatçı bir ailede dünyaya gelen Atasoy, Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Halo Dayı'yı canlandıran Sönmez Atasoy'un kızı olarak da hafızalara yer edindi.

            Fadik Sevin Atasoy'un annesi de çok ünlü bir oyuncu olan Emel Göksu.

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            Haberler Magazin Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy Güney Amerika'yı salladı! "Hepimizin karanlık ve iyi tarafları var"
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