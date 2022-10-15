Billur Kalkavan sevgilisi kimdir? 21 yaş küçük aşkı bir an olsun yalnız bırakmadı! Buğra Bahadırlı kim, nereli, kaç yaşında?

Billur Kalkavan'ın 13 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, oyuncunun kesin ölüm nedenini açıkladı. Kalkavan'ın vücudunu saran mantardan dolayı vefat ettiğini söyleyen Bahadırlı, "Kemoterapi esnasında vücutta türeyen mantar enfeksiyona neden oldu.
"VÜCUDUNDA MANTAR TÜREDİ"
Hayat arkadaşının ölümünün ardından konuşan Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" ifadelerini kullandı.
BİLLUR KALKAVAN'IN SEVGİLİSİ BUĞRA BAHADIRLI KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?
38 yaşındaki Buğra Bahadırlı Endüstri Mühendisliği bölümünü mezunudur. Buğra Bahadırlı, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizide Jandarma Er Hamza Gemalmaz rolünü oynadı.